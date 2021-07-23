香港政情 两年前元朗攻击反修例人士 七“白衣人”判监三年半至七年 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月23日 5:00 AM 香港“721”元朗攻击事件七名“白衣人”被告的支持者，昨天在法庭外抗议法官重判七名被告。（法新社） 字体大小: 小 中 大 前年涉及香港“721”元朗攻击事件的七名“白衣人”，昨天（7月22日）以暴动及有意图而伤人等罪名，被香港法院判处三年半至七年的监禁。法庭内有旁听者不满这项判决，离庭时破口大骂，甚至大喊“狗法官”。综合香港01和《明报》报道，七名男被告年龄从40岁到61岁不等，其中两人在开审前对暴动罪认罪。大批身穿白衣的男子前年7月21日晚在元朗港铁站内袭击包括民主党时任立法会议员林卓廷在内的反修例人士。香港警方当时被质疑没有及时制止白衣人，引发外界批评“警黑勾结”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 白衣人 香港 涉违反《国安法》 前《苹果》四高层被控 杨莉明：应具备三项特质 智慧城市须韧性面对新挑战