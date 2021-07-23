两年前元朗攻击反修例人士 七“白衣人”判监三年半至七年

前年涉及香港“721”元朗攻击事件的七名“白衣人”，昨天（7月22日）以暴动及有意图而伤人等罪名，被香港法院判处三年半至七年的监禁。法庭内有旁听者不满这项判决，离庭时破口大骂，甚至大喊“狗法官”。

综合香港01和《明报》报道，七名男被告年龄从40岁到61岁不等，其中两人在开审前对暴动罪认罪。大批身穿白衣的男子前年7月21日晚在元朗港铁站内袭击包括民主党时任立法会议员林卓廷在内的反修例人士。香港警方当时被质疑没有及时制止白衣人，引发外界批评“警黑勾结”。