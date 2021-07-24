河南洪灾已致56人遇难 冀豫两省启用10个蓄滞区分洪

（北京综合讯）中国河南省北部、河北省南部连日暴雨引发洪灾，冀豫两省目前已启动10处蓄滞洪区分洪。

综合澎湃新闻、中新社等报道，河南省7月21日启用崔家桥、广润坡两处蓄滞洪区，22日启用良相坡、共渠西等五处蓄滞洪区；河北省22日启用永年洼蓄滞洪区，昨天启用宁晋泊、大陆泽蓄滞洪区。

经蓄滞洪区调蓄，有效降低了卫河、滏阳河干流水位，缓解了下游防洪压力。

7月17日以来，河南省出现历史罕见的极端特大暴雨天气，省会郑州最大连续降水时间达72小时，最大小时降雨量201.9毫米，突破中国大陆小时降雨量历史极值。

截至昨天中午，河南洪灾导致56人遇难，其中51人来自郑州。全省已紧急转移避险58万5193人，紧急转移安置91万9519人。

目前救援队正对暴雨中被淹没的郑州京广路隧道进行抽排水，但隧道内仍有大量积水，已确认有人员遇难，具体人数还在核实。

此外，因连日暴雨，郑州荥阳市个别乡镇受灾严重，目前仍有群众失联，具体数字不详。

中国工业和信息化部昨天表示，截至昨天16时，郑州主城区此前断电退服基站大部分恢复通信，目前主城区公众通信基本畅通。此外，1221个断水小区已有1174个恢复正常。

郑州机场航班也在逐步恢复中，昨天计划执行航班545架次，比22日增加了100多架次。