新闻人间：许家印还能化险为夷？

中国房地产巨头恒大集团股价本周连跌三天后，终于在周四反弹。网民感叹：看来许老板还是有办法。

触发恒大股价跳水的，是本周一传出的一份法院裁决。江苏省无锡市中级法院应广发银行要求，冻结恒大下属公司1.32亿元（人民币，2770万新元）存款。同一天，湖南邵阳市住建局叫停恒大在当地的两个项目预售。恒大系股票市值当天就蒸发掉740亿港元（下同，130亿新元），集团主席许家印身家也缩水160亿港元。