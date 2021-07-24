新闻人间：许家印还能化险为夷？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年7月24日 5:00 AM 许家印7月1日受邀观礼中国共产党成立100周年大会，消息一度带动恒大地产境内公司债券走升，但此后再度回落。（微博图片） 字体大小: 小 中 大 中国房地产巨头恒大集团股价本周连跌三天后，终于在周四反弹。网民感叹：看来许老板还是有办法。触发恒大股价跳水的，是本周一传出的一份法院裁决。江苏省无锡市中级法院应广发银行要求，冻结恒大下属公司1.32亿元（人民币，2770万新元）存款。同一天，湖南邵阳市住建局叫停恒大在当地的两个项目预售。恒大系股票市值当天就蒸发掉740亿港元（下同，130亿新元），集团主席许家印身家也缩水160亿港元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新闻人间 许家印 恒大 债务 股价 “烟花”逼近 渔船避风 中国掀起独居VLOG热潮 居家生活有什么看头？