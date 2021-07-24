新闻人间：许家印还能化险为夷？

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来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2021年7月24日 5:00 AM

许家印7月1日受邀观礼中国共产党成立100周年大会，消息一度带动恒大地产境内公司债券走升，但此后再度回落。（微博图片）
许家印7月1日受邀观礼中国共产党成立100周年大会，消息一度带动恒大地产境内公司债券走升，但此后再度回落。（微博图片）

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中国房地产巨头恒大集团股价本周连跌三天后，终于在周四反弹。网民感叹：看来许老板还是有办法。

触发恒大股价跳水的，是本周一传出的一份法院裁决。江苏省无锡市中级法院应广发银行要求，冻结恒大下属公司1.32亿元（人民币，2770万新元）存款。同一天，湖南邵阳市住建局叫停恒大在当地的两个项目预售。恒大系股票市值当天就蒸发掉740亿港元（下同，130亿新元），集团主席许家印身家也缩水160亿港元。

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