首度引用《反外国制裁法》 中国制裁美前商务部长等七人与实体

学者认为，中国此次一反常态，在今天的中美会谈前宣布反制措施，显示其对美外交策略已有所转变，面对美国主动施压直接还击，同时也不再坚持以往双边对话前营造友好氛围的做法，相信未来中美互动将由此形成新常态。

重庆特派员

中美在美国副国务卿谢尔曼访华前夕再度交锋，中国首度引用《反外国制裁法》，对美国前商务部长罗斯等七个美国人员和实体实施反制裁措施，让今天将在天津举行的新一轮中美会谈会前弥漫浓浓烟硝味，预示着今年3月阿拉斯加会谈的剑拔弩张可能重演。

受访学者说，中国此次一反常态在会前宣布反制措施，显示其对美外交策略已有所转变，面对美国主动施压直接还击，同时也不再坚持以往双边对话前营造友好氛围的做法，相信未来中美互动将由此形成新常态。但学者也预期，中美之间这种“该打就打、该谈就谈”的新模式，不会对天津会谈气氛以及两国今后合作造成实质性影响。

中国外交部前天深夜在官网以发言人答记者问的形式宣布上述制裁措施。除了罗斯，其他被制裁者包括：美国国会美中经济与安全评估委员会（USCC）主席巴塞洛缪、国会—行政部门中国委员会（CECC）前办公室主任斯迪沃斯等五人。香港民主委员会则是此次唯一被制裁的实体。

美国财政部本月16日宣布，对香港中联办七名副主任实施制裁，他们在美资产将被冻结，也被禁与美国实体交易。美国国务院、商务部和国土安全部同日也向企业发出公告，称随着北京加强对港控制，在港美企将面对信誉、监管、财务乃至法律风险。

针对美国提出的香港商业警告及祭出的制裁，中国外交部发言人称，有关行径严重干涉中国内政，中国对此坚决反对，予以强烈谴责。“任何外部势力企图干涉香港事务，都是蚍蜉撼树自不量力。”

白宫发言人：

美国不会被中国行动吓倒

美国白宫发言人普萨基在前天的例行记者会上说，美国不会被中国的行动吓倒，将继续全力执行美国对华采取的所有相关制裁措施。

此轮反制措施是中国首次依据6月10日通过的《反外国制裁法》，对美国采取反制措施。彭博社分析，由于罗斯今年1月在特朗普政府下台后已卸任，中国的制裁更具象征性而无实质意义。但也有分析称，中国前晚的制裁宣布，也可被视为给即将访华的谢尔曼一记下马威。

据报道，谢尔曼希望通过此次访华推进美国利益与价值观，负责任地管理双边关系；美国并将继续“从实力地位出发”与中国对话。中国外交部发言人赵立坚前天在例行记者会上，批评美国没有资格说“从实力地位出发”与中国打交道。“我们在（阿拉斯加的）安克雷奇不吃这一套，在天津更不会吃这一套”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时说，此次天津会谈与阿拉斯加会谈会前的紧张气氛相近。美国目前在中美关系中仍掌握主动权，打压和对话同步进行，已成为其处理对华关系的常态，无须因与华谈判而暂缓宣布制裁；中国对美则更多是反应式的应对。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯受访问时则说，会谈前对华施压是美国惯用的“老套路”，中国此次选择会前反击，显示外交系统已摸到并适应美国的套路。“过去我们（中美会谈前）可能在嘴上讲一讲，但不会采取行动来反击。这一次就直接反击，这是我们对美外交的一个变化。”

尽管天津会谈上交锋在所难免，但两名学者预期，中美仍有可能取得一些积极成效，包括未来两国交往互动可能会扩大，层级也会提升。中美在改善双边外交人员和机构工作条件、气候变化、阿富汗、伊核、朝核等问题上也可能展开合作。