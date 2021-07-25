中国政情 中国官方规定学科类培训机构 须改为非营利并禁上市融资 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月25日 5:00 AM 中国官方昨天发布通知，要求现有提供学科类校外辅导的培训机构变更为非营利性质。图为深圳蛇口小学生放学。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 中国官方昨天发布通知，要求现有提供学科类校外辅导的培训机构变更为非营利性质，严禁资本化运作，一律不得上市融资、接受上市公司投资或收购，外资也被禁止进入该行业。新华社昨天全文刊发了中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称《意见》），证实了上述前天已在广泛流传的教培行业整顿措施并非空穴来风。中国教培类股前天应声急跌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国教育 校外培训机构 课外辅导 生育率 整顿 非营利 融资 新东方 好未来 高途 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 冒雨采摘竹笋 中国特稿：单身女性成买房主力军