中国官方规定学科类培训机构 须改为非营利并禁上市融资

中国官方昨天发布通知，要求现有提供学科类校外辅导的培训机构变更为非营利性质，严禁资本化运作，一律不得上市融资、接受上市公司投资或收购，外资也被禁止进入该行业。

新华社昨天全文刊发了中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称《意见》），证实了上述前天已在广泛流传的教培行业整顿措施并非空穴来风。中国教培类股前天应声急跌。