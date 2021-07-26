“烟花”强势登陆浙江上海敲响警钟

台风“烟花”的中心于昨午12时30分在浙江省舟山普陀沿海登陆，登陆时中心附近最大风力达到13级。截至昨午，诸暨站已达到警戒水位，浦阳江流域发生了今年第一场洪水，浙江多地前晚也开始出现海水倒灌现象。

台风“烟花”昨起（7月25日）强势登陆浙江与上海，当地政府敲响警钟。在河南汛情令当地政府防汛及时性受舆论质疑后，浙江省长郑栅洁警惕地方干部“不能层层等命令”，中共上海市委书记李强也强调要确保汛情信息第一时间传递发布。

综合央视、新华社、澎湃新闻报道，浙江与上海昨天相继启动防台一级应急响应，以及防汛防台二级响应。

台风“烟花”的中心于昨午12时30分在浙江省舟山普陀沿海登陆，登陆时中心附近最大风力达到13级。截至昨午，诸暨站已达到警戒水位，浦阳江流域发生了今年第一场洪水，浙江多地前晚也开始出现海水倒灌现象。

根据浙江公安和浙江消防微博发布的照片，部分地区出现深及大腿的湍急水流，当地军队出动皮艇和救生索救援。该省至少已紧急转移165万人；当地截至昨晚并未出现死亡事故。

“烟花”持续向西北偏西方向移动，并于昨天半夜到今早晨之间，在浙江海盐到上海金山一带沿海再次登陆。

上海前晚开始出现风雨天气，上海全市大部地区昨天出现10至12级阵风，部分地区阵风达14级。黄浦江高潮位预警昨早升级为橙色，今午2时15分最高潮位料将升至5.25公尺左右，引发洪水隐患。截至昨天下午3时，浦东已转移安置9万3070人。

受台风影响，上海地铁六条线路昨午起全线停止运营，其他线路则是地面和高架区段车站停止运营。上海浦东机场和虹桥机场，所有客运进出港的航班均已取消。

浙江和上海的强风雨天气料将持续至本月29日左右，中国国家海洋预报台昨天继续发布风暴潮和海浪的双红色警报，上海和浙江沿海海域将出现五到七米的巨浪到狂浪。

河南省遇难人数升至63人

过去一周，河南省洪灾持续受到社会关注，汛情引发的地铁灌水和京广隧道事故，令当地政府防汛效力受舆论质疑；截至昨天，全省遇难人数上升至63人。

在郑州洪灾后，包括浙江和上海的地方政府都明显加大防台和防汛力度，并对防汛的及时性提出明确要求。

郑栅洁前天到杭州地铁站、建筑工地、社区、危化品集中存放地检查防台工作，强调当前已进入防御台风最关键时期，要迅速进入实战状态。

郑栅洁也表明地铁站“是防汛防涝重点所在”，并要求当地干部遇到突发状况时，“不能层层等命令”，要迅速及时决策，科学果断处置。

李强昨天走访上海市气象局时则提醒地方干部，确保汛情信息第一时间传递发布、防汛指令第一时间贯彻执行。他也要求要在灾害隐患巡查排险上下更大功夫，以大概率思维应对小概率事件，进一步细化完善相关应急预案。

除了浙江和上海，山东济南、陕西西安、甘肃兰州等地也就防汛工作，召开了专题会议或展开现场督导检查。

学者：郑州汛情凸显地方治理反应不够灵敏

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，郑州汛情凸显出地方治理上反应不够灵敏，以及一些地方体制僵化的问题。

唐任伍指出，地方官员必须加强对形势的判断，以及强化信息的畅通。他认为，郑州洪灾后，官方应好好地总结事故，并探讨如何让基层治理在紧急事故中做到“稳、恨、准”，而郑州伤亡事故预计也将追责。

（记者是《联合早报》 ）