鸿星尔克捐赠物资给河南 引发中国网友爱国式消费

（北京综合讯）中国文物大省河南遭遇罕见水灾后，多处文物单位遭受水毁险情。一度资金链紧张、经营困难的老牌运动服饰品牌鸿星尔克，大手笔给河南捐赠物资，引发中国网友的“爱国式消费”，旗下产品销售额暴增。

据中新网报道，河南文物局局长田凯前日（7月24日）在朋友圈说：“文物人太累了，我没有办法抢救所有的文物，我没有办法保障文物不受损。郑州博物馆馆长张霆说作为文物工作者，文物的安全比我们的生命重要，我泪流满面。”

这则动态使得田凯登上了微博热搜，不少网友表示理解和支持。

河南现有中国第二多的不可移动文物，有五处世界文化遗产，有420处中国重点文物保护单位。

中国国家文物局党组书记李群21日在记者会上介绍，郑州市、洛阳市、巩义市、济源市、新乡市等文物单位密集地区遭受严重灾害，部分博物馆和考古工地有渗漏进水情况，多处国家重点文物保护单位受不同程度水毁险情，其中著名的郑州商城遗址、龙门石窟、嵩山少林寺等地覆土坍塌，但文物本体暂时安全。

河南的罕见强降雨截至昨日已造成63人遇难、五人失踪、1144.78万人受灾。据中国证券报报道，暴雨灾情后鸿星尔克低调捐赠，通过郑州慈善总会、壹基金捐赠5000万元（人民币，1049新元）物资。

有网友指出：“鸿星尔克2020年的净利润是-2.2亿，却花了5000万元驰援灾区。”低调捐赠消息经发酵后，相关话题持续登上微博热搜，许多网民表示心疼鸿星尔克，并称“感觉快倒闭了还捐这么多”，要支持中国国货。

鸿星尔克旗下产品销售额瞬间暴增，电商平台京东前日发布的报告显示，鸿星尔克在23日当天的销售额同比增长超52倍。