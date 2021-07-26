谢尔曼料在天津会谈表明乐见中美竞争 但须防擦枪走火

（北京／华盛顿／台北综合讯）美国高级官员透露，副国务卿谢尔曼将在天津会谈中表明，美国乐见中美竞争，但必须设下“护栏”以免擦枪走火引发冲突。中国外长王毅前日则表示，不会接受任何国家自诩高人一等。

综合路透社和彭博社报道，美国高级官员透露，谢尔曼将在会谈中明确，虽然美国欢迎竞争，但需要有公平的竞争环境和“护栏”（Guardrails），美国不希望双方激烈而持续的竞争转向冲突。该官员说：“美国希望确保有适当的护栏和具体参数来负责任地管理竞争关系，每个人都需要按照相同的规则在公平的环境中竞争。”

美国官员透露，尽管中美在一系列问题上存在分歧，但美国并不寻求建立一个广泛的反华联盟。谢尔曼将在香港和新疆人权等问题上，表达对中国违反国际承诺或原则的担忧，但同时也将寻求与中国的共同利益，其中包括气候变化等领域，预计谢尔曼也会对河南水灾表达哀悼。

拜登政府上任后，首场中美高层会谈火药味十足，双方3月在阿拉斯加会谈上就人权、贸易、国际联盟等问题针锋相对，最后没有达成任何实质性进展。美国高官透露，天津会谈将是阿拉斯加会谈的延续，中美关系的所有方面都将摆在桌面上谈。

阿拉斯加会谈以后，美国7月16日对七名香港中联办副主任实施制裁，并发出对香港营商环境恶化的风险警告。中国则在谢尔曼访华之前首度引用《反外国制裁法》，制裁美前商务部长罗斯等七个美国人员和实体。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）21日被问及谢尔曼之行时表示，美国将从“实力地位”出发与中国打交道。

对于该发言人的表态，王毅前日表示，中国不会接受任何国家自诩高人一等。据中国外交部官网消息，王毅说，美国总想凭借自己的实力向别国施压，自以为高人一等，但这个世界上从来不存在高人一等的国家，也不应该有高人一等的国家。

王毅说：“如果美国到今天还没有学会如何以平等的态度同其他国家相处，那么，我们有责任和国际社会一道，好好给美国补上这一课。”

据报道，谢尔曼中国之行后，美国国防部长奥斯汀将访问新加坡、越南和菲律宾，国务卿布林肯将访问印度，显示美国正在加强和亚洲国家的接触。

对于华盛顿与北京此次高层接触，台湾外交部副发言人崔静麟昨日表示，一向与美国有密切良好的联系通道，美国将循例在事后向台湾简报说明要情。

据中时新闻网报道，崔静麟表示，拜登政府已多次重申《台湾关系法》与“六项保证”，强调美国对台湾的承诺坚若磐石，未来将深化台美全方位伙伴关系，共同促进印太区域的和平、稳定及繁荣。