南京禄口国际机场感染链增至65人 涉五省六市 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 从昨天起，南京市域边界公路暂设68个查验点，对经公路离开南京的驾乘人员进行核酸阴性证明核验和健康码查验。健康码为绿码，且持有48小时内核酸检测阴性证明的，才可自由通行。图为南京沪蓉高速收费站出城方向，工作人员在开展查验工作。（中新社） 字体大小: 小 中 大 南京禄口国际机场疫情感染链自本月20日以来，已经增至65人，共涉及五省六市。据第一财经报道，江苏省卫健委公布数据，前日新增本土确诊病例两起，均为南京市报告，其中一人在禄口机场从事保洁工作，另一人是航空公司地勤。南京市也新增两名无症状感染者，其中一人是此前机场确诊人士的亲戚，另一人在机场搭乘航班前往外地。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南京 感染链 疫情 covid 19 南京禄口国际机场 东部机场集团 机场工作人员 核酸检测 冠状病毒19 恶意诋毁中国奥运选手 65微博账号被禁言 中国提供1万剂疫苗给缅克钦独立军