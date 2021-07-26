南京禄口国际机场感染链增至65人 涉五省六市

南京禄口国际机场疫情感染链自本月20日以来，已经增至65人，共涉及五省六市。

据第一财经报道，江苏省卫健委公布数据，前日新增本土确诊病例两起，均为南京市报告，其中一人在禄口机场从事保洁工作，另一人是航空公司地勤。

南京市也新增两名无症状感染者，其中一人是此前机场确诊人士的亲戚，另一人在机场搭乘航班前往外地。