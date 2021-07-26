南京禄口国际机场感染链增至65人 涉五省六市

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月26日 5:00 AM

从昨天起，南京市域边界公路暂设68个查验点，对经公路离开南京的驾乘人员进行核酸阴性证明核验和健康码查验。健康码为绿码，且持有48小时内核酸检测阴性证明的，才可自由通行。图为南京沪蓉高速收费站出城方向，工作人员在开展查验工作。（中新社）
从昨天起，南京市域边界公路暂设68个查验点，对经公路离开南京的驾乘人员进行核酸阴性证明核验和健康码查验。健康码为绿码，且持有48小时内核酸检测阴性证明的，才可自由通行。图为南京沪蓉高速收费站出城方向，工作人员在开展查验工作。（中新社）

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南京禄口国际机场疫情感染链自本月20日以来，已经增至65人，共涉及五省六市。

据第一财经报道，江苏省卫健委公布数据，前日新增本土确诊病例两起，均为南京市报告，其中一人在禄口机场从事保洁工作，另一人是航空公司地勤。

南京市也新增两名无症状感染者，其中一人是此前机场确诊人士的亲戚，另一人在机场搭乘航班前往外地。

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