天津会谈中国向美开出两诉求清单 分析：分歧巨大双方仍未找到突破口

中美双方在天津的会谈呈现巨大分歧，中国要求美方纠正其错误对华政策和言行，列出包括撤销引渡华为首席财务官孟晚舟在内的两份诉求，美国则再度就新疆、香港、冠病溯源等问题重申关切。

中国在备受瞩目的中美外交高层天津会谈中强烈抨击美国对华政策，并列出包括撤销引渡华为首席财务官孟晚舟在内的两份诉求清单；美国则再度就新疆、香港、冠病溯源等问题重申关切，但强调不寻求与中国发生冲突。

分析指出，双方在天津的接触中继续呈现巨大分歧，显示中美仍未找到改善关系的突破口。

到访中国的美国副国务卿谢尔曼，昨天上午同中国副外长谢锋举行会谈，随后与中国国务委员兼外长王毅会面。

谢锋：中美关系陷僵局 因有人把中国当“假想敌”

谢尔曼与谢锋的会谈犹如阿拉斯加会谈第二季，一开场就火光四溢。从中国外交部发布的消息看，谢锋在会谈中开足火力，对美国的对华政策展开全面批评。

他对谢尔曼称，中美关系目前陷入僵局，根本原因是美国一些人把中国当做“假想敌”。

谢锋指，美国“全政府全社会动员”，全方位遏制中国，似乎只要遏制住中国的发展，美国内外难题就能迎刃而解，美国将重新变得伟大，美国治下的霸权就可以延续。他敦促美国，“改变这种极其错误的思维和极端危险的对华政策”。

针对拜登政府提出的对华关系“竞争、合作、对抗”三分法，谢锋直指这是遏制打压中国的“障眼法”，“对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱”。

他将美国的三分法描绘为“有求于中方时就要求合作；在有优势的领域就脱钩断供，封锁制裁；为了遏制中国，不惜冲突对抗”。

在会后举行的吹风会上，谢锋进一步对媒体披露，中国向美国提出两份清单，一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单，一份是中方关切的重点个案清单。

学者：对美“拉清单”显现中国外交新风格

清单中的诉求包括无条件撤销对中共党员及家属的签证限制，撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生签证限制，撤销对孟晚舟的引渡等。

这是中国首次针对中美关系，公开对美国提出要求，形同开列条件。复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时指出，这显示中国对美外交的新风格和新常态，美国可能对此不适应。

他说：“美国没有心理准备，之前美国和中国打交道，已经习惯了（是美国）向中国拉清单、向中国提要求。”

谢尔曼随后与中国国务委员兼外长王毅会面。据中国外交部昨晚发布的消息，王毅在会面中列出中国对中美关系的三条底线，分别是美国“不得挑战、诋毁甚至颠覆中国特色社会主义道路和制度”“不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程”“不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整”。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中称，谢尔曼与王毅就一系列问题进行了“坦诚和开放的讨论”“展示了两国保持开放沟通渠道的重要性”。

声明介绍，谢尔曼与王毅讨论了如何为负责任地管理美中关系设定条款，并强调美国欢迎两国的激烈（stiff）竞争，美国也打算继续加强自身竞争力，但不寻求和中国发生冲突。

声明称，谢尔曼特别提到香港、新疆、西藏、媒体和新闻自由等问题，并就美国对北京在网络空间、台湾海峡、东中国海和南中国海的行为表达关切。

此外，谢尔曼还提及在中国被拘留或被禁止出境的美国和加拿大公民案例，提醒中国官员“人不是谈判的筹码”，并重申对中国不愿与世界卫生组织合作、允许到中国展开第二阶段冠病病毒溯源调查的关切。

中国外交部昨天在谢锋与谢尔曼举行会谈时，第一时间发布谢锋在会谈上的表态。不过，美国国务院的声明，仅提及谢尔曼与王毅会面，没有提到谢锋的名字。

按照中国官方的说法，主管中美关系的副外长谢锋是谢尔曼的主要会谈对象，但是美国从一开始就认为，谢锋不是谢尔曼的对等官员。

不过，谢尔曼昨天在推特上提到与谢锋的会谈称，她与谢锋讨论了对美国重要的问题，包括气候危机、冠病19，以及美国对北京在香港、新疆和台湾海峡行为的严重关切。她写道：“美国和我们的盟友及伙伴将永远捍卫我们的价值观。”

（记者是《联合早报》北京特派员）