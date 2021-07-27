疫情缓解 疫苗采购施打提速 民调：蔡英文满意度止跌回升

受访的时事评论员与绿媒董事长吴子嘉向《联合早报》指出，蔡英文凭着“精准行销”重获年轻人支持，但台产的高端疫苗忽然被纳入公费疫苗施打计划引起巨大争议，加上确诊死亡率偏高、失业率飙升，将是持续冲击政局的因素。

台湾今天结束69天的三级防疫警戒，未来两周调降到二级管制。随着疫情缓解、疫苗采购和施打提速，最新民调显示总统蔡英文的满意度止跌回升。

受访的时事评论员与绿媒董事长向《联合早报》指出，蔡英文凭着“精准行销”重获年轻人支持，但台产的高端疫苗忽然被纳入公费疫苗施打计划引起巨大争议，加上确诊死亡率偏高、失业率飙升，将是持续冲击政局的因素。

台湾昨天新增11起冠病确诊病例，无死亡病例。今天起调降从5月19日实施了69天的三级防疫警戒，为期两周至8月9日，逐步放宽的管制包括集会人数松绑至室内50人、室外100人，开放超商、卖场内用区等。另一方面，当局将持续执行边境严管措施，暂停转机和暂缓无居留证者入境。

随着疫情缓解，亲绿网络媒体《美丽岛电子报》昨天公布的7月民调显示，总统蔡英文的满意度回升2％至49.6％，超过48.4％不满意度，摆脱死亡交叉。在20岁至29岁年龄层的满意度，也从上个月的50.1％激增至64.8％。

分析：蔡英文危机处理 赢得年轻人支持

《美丽岛电子报》董事长吴子嘉向本报分析，民调显示蔡英文过去一个月的危机处理赢得年轻人的支持。

“政府开放并促成鸿海永龄基金会、台积电和慈济基金会捐购总数1500万剂BNT疫苗后，蔡英文特别强调要照顾年轻人，不能让大学生施打落后，这个大能量动作让年轻人恢复信心，成功为蔡英文加分，满意度立竿见影提升。”

他指出，在传统挺蓝营的桃园、新竹和苗栗区，蔡英文的满意度也达到与挺绿县市相当的53.7％，显示有效管控科学园区疫情让人民“有感”。

不过，卫生福利部周末忽然议决将未完成三期实验的台产高端疫苗纳入公费疫苗施打计划，已引起“强渡关山”的争议，遭蓝绿领袖炮轰。

民进党前副总统吕秀莲昨天在面簿贴文指，这是要逼台湾青壮年当台产疫苗的白老鼠。蓝营媒体人赵少康前晚则批评，那是蔡英文总统的“阳谋”“依照写好的剧本演出”。

吴子嘉认为，此事将冲击民众对蔡英文政府的观感。“这等于招认疫苗采购失败、疫苗到货量青黄不接。看来政府只是虚晃一招，交代一下我有提供疫苗。如果到时施打率低落，可以解释成‘是你不打，不是我不给’。”

台湾至今累计1万5582人确诊、786人染疫死亡，病例死亡率高达5.04%，是全球第九高；另有累计507人接种疫苗后死亡。目前667万多人次接种疫苗，占27.39％人口，但只有24万零842人打完两剂，仅涵盖1.01％人口，远未达到75%人口接种两剂的群体免疫标准。

虽然这一波疫情危机看似缓解，但吴子嘉直言，确诊死亡率偏高、失业率飙升，才是长期左右蔡英文政府满意度的最大因素。

“政府必须诚实和深入解决死亡率偏高的问题，否则将承受深沉民怨。虽然半导体业强劲带来股市创新高的表面荣景，但6月份失业率已大幅增至4.8%，对低收入弱势者带来很大冲击，大专生求职也会很困难，能否修补社会安全网的破洞，才是执政者的最大挑战。”

（记者是《联合早报》台北特派员）