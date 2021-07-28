英国航母进入南中国海 中国官媒：须准备好“打狗棒”

中国智库称7月25日上午，卫星在马六甲海峡捕获英国海军伊丽莎白女王号航母正向南中国海方向机动，目前预计已经进入南中国海。中国官方警告英国“不要把手伸得太长”，官媒也强调中国必须准备好“打狗棒”，要给英国舰艇的行动划一条鲜明的红线，使其有一个清醒的自我认识。

在英国伊丽莎白女王号航母战斗群进入南中国海海域之际，中国官方警告英国“不要把手伸得太长”，官媒也强调中国必须准备好“打狗棒”，要给英国舰艇的行动划一条鲜明的红线，使其有一个清醒的自我认识。

据中国智库“南海战略态势感知”发布的消息，7月25日上午，卫星在马六甲海峡捕获英国海军伊丽莎白女王号航母正向南中国海（中国称南海）方向机动，目前预计已经进入南中国海。

7月26日，广东海事局发布公告称，南中国海川岛东南海域27日至29日将进行军事训练，相关海域禁止通行。此前几天，广东海事局宣布南中国海茂名附近海域7月25日至27日将进行军事训练。

7月24日，英国政府网站发布了伊丽莎白女王号航母战斗群进入印太地区的新闻稿。文中说，该航母战斗群由九艘舰艇、32架飞机和3700名人员组成。这些舰船5月底从英国出航，开始总航程2.6万海里的全球之旅。该航母战斗群在7月至10月期间将部署在印太地区，12月返回英国。

英国国防部长华莱士（Ben Wallace）上周在访问越南时表示，英国反对中国对南中国海“九段线”及有关岛礁的主张，支持2016年南中国海仲裁案仲裁结果；英国将加强在印太地区海上力量，维护基于规则的国际秩序。

针对华莱士的表态，中国驻英国大使馆昨天发布声明说，中国在南中国海的主权和权益有着充分的历史和法理依据，并为中国历代政府所坚持，不容任何人挑战。南中国海仲裁案就是一场彻头彻尾的政治闹剧，美国是闹剧的始作俑者和幕后操手。“我们奉劝英方不要随美起舞，否则只会搬起石头砸自己的脚。”

声明说，英方所谓南中国海航行自由受到威胁的说法纯属无稽之谈。英方派航母战斗群跑那么远到南中国海挑事生非、秀肌肉，加剧南中国海军事紧张形势，到底谁在“威胁航行自由与安全”？

声明警告，在21世纪的今天，英方搞“炮舰外交”早已行不通了，作为域外国家，英方不要把手伸得太长。

北京有关人士分析，英国航母战斗群是否会在南中国海掀起波澜，要看它是否进入中国所控岛礁的12海里水域。如果英国军舰进入12海里范围，将被中方视为侵犯领海，中国军队将会对其作出警告、驱离等动作，双方存在擦枪走火的风险。

华莱士7月20日在日本接受媒体采访时拒绝透露英国军舰是否会进入争议岛屿的12海里水域，仅称“中国不会把我们吓出国际水域”。

美国《华盛顿观察家报》7月23日发表文章，鼓励英国军舰进入中国所控岛礁12海里水域，以证明英国与美国之间的“特殊关系”。

人民日报社下属的《环球时报》昨天引述军事专家张学峰说，英国航母编队在南中国海的“自由航行”基本会以两种形式进行：一是“无害通过”中国掌控的西沙群岛海域，打个擦边球；二是进入中国南中国海岛礁12海里范围内之后，军舰可能会开启雷达进行照射，或试图逗留在相关海域一段时间，或进行直升机起降作业等违反无害通过规定的举动。

报道还引述一名不愿透露姓名的中国军事专家称，中国军队要严密监控英国军舰在南中国海可能进行的演习，这实际上也为解放军提供了一次近距离“了解”英国最新型航母、驱逐舰以及核潜艇的机会，中方要用好英军这个“陪练”。