中国新任驻美大使秦刚 传已从上海出发赴美履新

中美外交高层天津会谈呈现巨大分歧之际，新一任中国驻美国大使秦刚据报昨天从上海出发赴美履新。

受访学者分析，消息若属实，这释出中国仍希望采取第一步、最起码维持两国外交沟通管道正常化和通畅的信号。

《星岛日报》《南华早报》等港媒昨天引述知情人士披露上述消息。赴美前，秦刚过去数日在上海与美国企业高管会晤，其中包括美国商会、迪士尼、霍尼韦尔和强生的代表，同时也会见了中国中美关系学者。抵沪前，秦刚也在北京会见了环球影城高管。

有消息称，中国国务委员兼外长王毅前天在天津会见美国副国务卿谢尔曼时，秦刚也在场。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上并未证实秦刚行踪，仅称将适时公布。

担任中国驻美大使八年的崔天凯上月底卸任，此前已传出秦刚将接替他。

55岁的秦刚是天津人，在中国外交系统任职30多年，期间两度担任外交部发言人，并三度派驻英国。他2018年起担任副外长，主管欧洲事务和新闻、礼宾工作，曾多次陪同中国国家主席习近平出访。

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河接受《联合早报》采访时说，天津会谈表面上火药味十足，但会谈持续四个多小时，显示双方关起门来谈时还是较为务实。秦刚会谈后赴美履新若属实，意味着中国还是希望与美建立正常联系，让中美关系稳定。“（这是）实现中美交流正常化的其中一个开始步骤，首先大使要到位。”

但也有分析称，秦刚是首位缺乏大使经历及美国经验的中国驻美大使，也可能采取比崔天凯更强硬的姿态。

不愿具名的北京分析人士说，驻美大使其实仅是中国对美政策的执行人，而非决策者。“大使的强硬（与否）跟人没有关系，跟政策有关系。即使这个人是个钢铁侠（强硬派），两个国家关系好的时候，须要柔软身段的时候，他也会摆出柔软的身段。”

分析人士也说，目前中美矛盾化解之法尚未出现，“只能走一步看一步……按现在这种方式继续走下去，中美之间发生冲突是迟早的事情。要保持高度警惕，不能恢复（去年那种）自由落体式的恶化。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）