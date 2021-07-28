东京奥运会

中国队冲金失利遭谩骂 中纪委吁理性看待胜负

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月28日 5:00 AM

中国乒乓球混双组合许昕、刘诗雯前晚不敌日本组合，失去混双金牌。（新华社）
中国乒乓球混双组合许昕、刘诗雯前晚不敌日本组合，失去混双金牌。（新华社）

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中国奥运团队前天在多个热门“夺金点”失利，无金牌入账，中国网民谩骂声四起。中共中央纪委国家监委机关报昨日发文劝诫，对中国选手应少一些苛责，多几分理解，也呼吁观众树立理性金牌与胜负观。

中纪委机关报《中国纪检监察报》在题为《胜负乃常事，从头再拼搏》的评论中指出，中国队在前天几个冲金项目中，“近在咫尺，有实力却没能拿下，确实遗憾！”

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