中国队冲金失利遭谩骂 中纪委吁理性看待胜负

中国奥运团队前天在多个热门“夺金点”失利，无金牌入账，中国网民谩骂声四起。中共中央纪委国家监委机关报昨日发文劝诫，对中国选手应少一些苛责，多几分理解，也呼吁观众树立理性金牌与胜负观。

中纪委机关报《中国纪检监察报》在题为《胜负乃常事，从头再拼搏》的评论中指出，中国队在前天几个冲金项目中，“近在咫尺，有实力却没能拿下，确实遗憾！”