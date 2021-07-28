东京奥运会 中国队冲金失利遭谩骂 中纪委吁理性看待胜负 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 中国乒乓球混双组合许昕、刘诗雯前晚不敌日本组合，失去混双金牌。（新华社） 字体大小: 小 中 大 中国奥运团队前天在多个热门“夺金点”失利，无金牌入账，中国网民谩骂声四起。中共中央纪委国家监委机关报昨日发文劝诫，对中国选手应少一些苛责，多几分理解，也呼吁观众树立理性金牌与胜负观。中纪委机关报《中国纪检监察报》在题为《胜负乃常事，从头再拼搏》的评论中指出，中国队在前天几个冲金项目中，“近在咫尺，有实力却没能拿下，确实遗憾！” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 中国团队 乒乓 混双 日本 50多年前贫瘠小村庄 今天成旅游打卡圣地 梁家河老村民追忆习近平知青岁月 重庆国际物流枢纽园区 加快培育中国内陆开放新优势 更好融入国内国际双循环