杨丹旭：外媒遇上民族主义

河南水灾发生后，有外国媒体前往当地采访，遇到了一场不小的风波。

本月24日，德国之声记者柏林格（Mathias Bolinger）在郑州街头采访时，被误认为是英国广播公司（BBC）记者，遭到数名当地民众抗议和阻拦，有人拉拽他的衣服不让他离开，质问他来自哪家媒体。

双方僵持好一阵，最后在一名戴黑口罩的女子，以及同在现场的美国《洛杉矶时报》驻京记者苏奕安的翻译沟通下，冲突总算平息下来。

其中一段视频中，黑口罩女子解释，BBC记者对河南水灾的报道断章取义，让当地民众很生气。视频中另一名男子对德国之声记者说：“报道可以，（必须是）真实的，对我们中国有一个好的看法，不要攻击我们。”

这些视频在中国社交媒体上被转发，还被冠上“郑州群众活捉外媒记者”等标题。

BBC的什么报道惹恼了郑州民众，让他们对外媒如此愤怒？

原来BBC记者白洛宾（Robin Brant）在一条关于河南水灾的视频报道中质疑，建成不到10年的郑州地铁系统涌入大量雨水，“乘客们会被扔在站台上等死”。有网民愤怒地指该报道刻意抹黑中国，这名记者也成为众矢之的，成了“通缉”对象。

其实水灾发生后不久，对外媒的警惕已在当地酝酿。社交媒体上流传一条“紧急通知”称，有多家外国媒体在郑州京广路隧道现场采访，提醒民众提高警惕，不私自接受外国媒体采访，不给对方任何断章取义、歪曲事实的可能。

郑州京广路隧道是当地淹水最严重的地点之一，据官方通报，现场共发现六名遇难者。

过去两年，中国与西方的博弈升级，媒体与记者都被深深卷入其中，外媒采访河南水灾的风波，是中国社会和舆论与外媒，尤其是西方媒体矛盾尖锐化的又一佐证。

在中国官方和舆论看来，西媒对新疆、疫情等争议性课题的报道刻意抹黑、歪曲，对中国的立场视而不见，一味地替反华火力添柴火。很多在华的西媒记者则感受到，中国的媒体自由和新闻空间明显缩小，他们动不动就会因为对中国的报道，被贴上“反华”标签，在社交媒体上遭遇“批斗”，他们和他们的中国同事，还会接到大量骚扰甚至人身威胁。

中国民众与西方媒体发生矛盾并非没有先例。2008年西藏发生骚乱，美国有线电视新闻网（CNN）的报道被中国网民质疑严重歪曲事实，“做人不能太CNN”当年还成为中国网络流行语。

不过，近年来中国与西方媒体的矛盾激化，与当时不全然相同。当时的中国正准备举办北京奥运会，处于最需要让世界接纳中国的时期，中国网民斥责个别西媒偏见，但整体上并不排斥西媒，也希望说服西媒和外部世界。而在中国国力强大到已对美国构成挑战的今天，中国的社会心态发生了变化，人们对国家更自信，认为西媒是遏制、打压中国力量的一部分，中国民间也因此产生强烈的排斥和斗争心态。

中国官方和媒体似乎也更有意识地要让民众的斗争情绪释放出来，例如BBC、CNN等西方主流媒体，不断被中国官媒当成典型，进行公开嘲讽与批判。河南民众的围堵行动相信是自发的，但激烈反应也不排除受官方影响。事发前，河南共青团官方社交媒体账号宣告：“BBC来咱河南咯！如果在外面碰见了，一定要友好问候一下！”一些在帖子下留言的网民提到，要用扳手、锤子、高压线等“问候”BBC记者。

中美激烈缠斗的背景下，中国官方需要团结民众、强调斗争，甚至培养民族主义情绪，以应对当前严峻的外部挑战。这种情绪若只是用来防御，其实无可厚非。不过，在互联网上非黑即白的单向思维下，信息掌握不全的普通民众，很容易形成条件反射式的狭隘爱国、反美排外，德国之声记者在郑州被围堵，恰恰是这种情绪从互联网蔓延到街头的表现。

民族主义是把双刃剑，在中国历史上，利用民族主义与西方对抗，最后被民族主义反噬，并非没有前车之鉴。当前，美国推进与中国脱钩，中国官方则希望通过更大力度的开放，突破美国的围堵，而激进和非理性的民族主义，不仅有损国家形象，很可能还会掣肘中国的外交。

中国改革开放40多年，熏陶了一代人的开放意识和包容意识，中国人也因此打开视野，把融入世界作为一种主流价值，如果狭隘的爱国主义和民族主义演变成今天中国社会思潮的主流，损失最大的会是西方，还是中国呢？