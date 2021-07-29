南京新增病例47起 出现多起聚集性疫情

（南京综合讯）中国江苏南京前天（7月27日）新增冠病确诊病例47起，截至前天此轮疫情累计报告本土确诊病例153起，病例中发现多起聚集性疫情。

综合中新网与《南京晨报》报道，中国31个省市区前天新增本土病例55起，包括江苏48起，四川三起，辽宁两起，云南两起。其中，江苏报告病例中，一起来自宿迁市，其余均为南京市。

南京市卫健委副主任杨大锁昨天在发布会上说，近期南京新增病例主要还是集中在机场及周边地区，大部分为密集排查、重点人群筛查发现，排查出相关密切接触者和次密接，已经按照有关规定进行甄别管理。他也指出，报告病例中已发现多起聚集性疫情。

自本月20日南京禄口机场检出九起阳性病例以来，据不完全统计，在一周多时间，疫情传播链条已经蔓延至中国五省超过10个地市，包括江苏、安徽、广东、四川、辽宁五个省份都出现了感染者。

中共中央纪委国家监委网站官网昨天发表评论文章，指南京禄口机场存在监管缺位、管理不专业等问题，疫情防控的各项措施没有落细落实。

根据已公布的疫情溯源结果，引发南京此轮疫情的毒株是德尔塔变异毒株。

南京昨起调整部分区域疫情风险等级，调整后全市共有四个高风险地区，42个中风险地区。当地教育部门前天发出通知，要求学校8月20日之前不得开展高一新生军训，之后是否开展再根据当时疫情研判，同时，取消初一新生开学前的国防教育安排。