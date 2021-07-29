疑与大陆间谍经常接触 台国防部前副部长张哲平受调查

（台北综合讯）台湾国防部前副部长、现任国防大学校长张哲平因疑与中国大陆间谍经常接触而受到调查。若证实涉案，这将是近年来台海两岸涉最高级别军方将领的间谍案。

台湾网络媒体“镜周刊”昨天（7月28日）报道称，中共中央军委政治工作部广州分局自2012年马英九执政时期，就指派香港一名谢姓商人赴台发展组织，接触多名退役将领，其中包括国防部前副部长张哲平。

谢姓商人还与张哲平多次餐叙甚至游湖，并曾单独谈话，张妻还受邀到香港旅游，接受招待并收受礼品。台湾调查局认为全案涉及国安法发展组织罪，报请台北地检署指挥侦办，张氏夫妻有无触法，将约谈厘清。

台湾安全单位也发现，大陆间谍组织除频繁接触张哲平外，还成功吸收陆、海、空三大军种多名退役将领，至少包含两位上将、两位少将、两位上校及一位中校，他们大都熟知台湾军事作战布防。据报道，安全系统认为事态严重，建议总统蔡英文将张哲平改调国防大学校长“留校察看”，才暂时稳住局面。

据报道，知情人士称，检调调查此案已超过五年，相关事证已日臻成熟，近期可望收网逮人，届时涉案层级及情节不排除会再升高。

张哲平本人则发声明回应指“镜周刊”捕风捉影，穿凿附会的报道内容对军方，家人及个人造成极大的伤害，令他感到遗憾。

他说：“本人担任军人数十载，平常即养成良好的保密习性，不会针对军中事务擅自发言；也会回避谈论公家事务，避免衍生不必要的误会。”

他也称，妻子陪同家人赴大陆探亲、旅游，均为自费；他本人与同学、退伍袍泽、友人间聚餐时，也都严守保密要求及廉政相关规范，绝无不法言行。

62岁的张哲平曾任台湾空军司令、国防部副部长。今年6月原本接任参谋总长的呼声最高，媒体揣测是因卷入间谍案而中箭落马，调任国防大学。

台湾国防部发言人表示，国防部对于有关大陆情报单位意图接触台湾高阶将领的情况有所警觉，并且有保密管控的作为，目前没有出现重大泄密的事件。