一外宾为无症状感染者 北京酒店400住客强制隔离21天 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月30日 5:00 AM 穿着防护服的人员昨天在位于北京王府井购物区的励骏酒店大门外工作。该五星级酒店已被封锁，住客也要进行集中隔离21天。（法新社） 字体大小: 小 中 大 一名入境北京的外交人员核酸检测为阳性，经诊断为冠病无症状感染者，其入住的五星级酒店因此被封锁，400名住客也被强制隔离21天。有消息指该外交人员为非洲某国副总统，但未获官方证实。北京市东城区卫计委官方微信公号周一（26日）通报称，本月25日上午8时55分，一名入境外交人员因医疗需要，到该区某医疗机构进行入院前例行核酸采样，随后转运至附近某酒店等候检测结果，期间在房间未外出。11时2 0分，医疗机构报告其检测结果为阳性，有关部门随即启动应急处置预案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北京疫情 励骏酒店 封锁 入境外交人员 非洲 副总统 张家界 魅力湘西剧场 南京 渝中生辉十八梯 持全球报章专栏长跑纪录 林行止搁起48年“第一健笔”