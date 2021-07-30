一外宾为无症状感染者 北京酒店400住客强制隔离21天

一名入境北京的外交人员核酸检测为阳性，经诊断为冠病无症状感染者，其入住的五星级酒店因此被封锁，400名住客也被强制隔离21天。有消息指该外交人员为非洲某国副总统，但未获官方证实。

北京市东城区卫计委官方微信公号周一（26日）通报称，本月25日上午8时55分，一名入境外交人员因医疗需要，到该区某医疗机构进行入院前例行核酸采样，随后转运至附近某酒店等候检测结果，期间在房间未外出。11时2 0分，医疗机构报告其检测结果为阳性，有关部门随即启动应急处置预案。