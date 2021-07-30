分析：企业家孙大午被重判 或与其反体制言论有关

以敢言著称的中国民营企业家孙大午，前天被河北省高碑店市人民法院以“聚众冲击国家机关罪”等罪名判处有期徒刑18年。有分析认为，孙大午被重判除了他的违法事实外，可能也与他一向支持自由派学者并大胆抨击时政有关。

2020年11月11日，高碑店市公安局通报称，河北大午农牧集团有限公司孙大午等人涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪，公安机关对他们采取了刑事强制措施；今年4月26日，高碑店市公安局宣布孙大午案件已移送高碑店市人民检察院审查起诉。