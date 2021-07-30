分析：企业家孙大午被重判 或与其反体制言论有关 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年7月30日 5:00 AM 孙大午被河北省高碑店市人民法院以“聚众冲击国家机关罪”等罪名判处有期徒刑18年。（互联网） 字体大小: 小 中 大 以敢言著称的中国民营企业家孙大午，前天被河北省高碑店市人民法院以“聚众冲击国家机关罪”等罪名判处有期徒刑18年。有分析认为，孙大午被重判除了他的违法事实外，可能也与他一向支持自由派学者并大胆抨击时政有关。2020年11月11日，高碑店市公安局通报称，河北大午农牧集团有限公司孙大午等人涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪，公安机关对他们采取了刑事强制措施；今年4月26日，高碑店市公安局宣布孙大午案件已移送高碑店市人民检察院审查起诉。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孙大午 民营企业 潜规则 聚众冲击国家机关罪 自由派 判刑 渝中生辉十八梯 持全球报章专栏长跑纪录 林行止搁起48年“第一健笔”