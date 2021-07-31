香港首宗国安法罪案 唐英杰判入狱九年

24岁的被告唐英杰在“煽动他人分裂国家”和“恐怖活动”的罪名下，被判处有期徒刑九年，被视为未来同类案件判刑的风向标。

（香港综合讯）香港首宗国安法罪成案件昨天宣判，24岁的被告唐英杰在“煽动他人分裂国家”和“恐怖活动”的罪名下，被判处有期徒刑九年，被视为未来同类案件判刑的风向标。

唐英杰的控罪指他在2020年7月1日下午、即《香港国安法》生效的隔天，驾驶插有“光复香港、时代革命”（简称光时）字样旗帜的电单车到湾仔，撞向三名警员，致警员严重受伤。

由三名国安法案件指定法官组成的小组，本周二在长达62页的判决书中，裁定“光时”口号的“自然而合理后果”是构成煽动他人分裂中国，并认为被告了解该口号带有分裂主义的含义。判决书也指，被告以电单车撞向警员，是故意挑战香港法治与秩序的象征，造成严重社会危害，他的行为意在威吓公众，以图实现政治主张。

唐英杰被判罪名成立，法院将该案押后至星期四（29日）听取辩护方求情后再宣判。

根据《香港国安法》，“煽动他人分裂国家罪”最高可被判监10年，“恐怖活动罪”最高可被判处无期徒刑。

综合南华早报、BBC中文网等报道，三位法官星期四听取了被告方求情。为唐英杰辩护的资深大律师郭兆铭（Clive Grossman SC）主张，在“煽动他人分裂国家罪”上，被告只是驾驶摩托车，展示旗帜，引来旁人鼓掌，情节较轻，建议判处五年以下有期徒刑。

至于“恐怖活动罪”，郭兆铭形容被告只是鲁莽驾驶，他驶经防线时有意避开警员，并非刻意攻击警员，三名受伤警员伤势也不严重，主张判处三至10年监禁。郭兆铭并希望法庭同意将两罪刑罚同期执行。

辩方形容，被告是受过中学教育的普通香港人，在父母离异后，他与父亲和妹妹同住在公屋，被捕前的职业是餐馆服务生。

法官昨天判刑时指出，虽然被告表达了悔意，但由于他不认罪在先，不能减免刑期。

法官杜丽冰也解释，“煽动他人分裂国家罪”量刑起点为六年六个月，“恐怖活动”罪量刑起点为八年，其中两年六个月分期执行，因此合共判处九年监禁。据香港01报道，被告倾向就定罪及判刑上诉。

针对这个判决，国际特赦组织亚太区主管亚米妮·米什拉（Yamini Mishra）批评，“唐英杰不应被控以可被判处终身监禁的罪名。今天判决的主轴是为了他展示过一面带有常见抗议口号，而把‘国家安全’控罪加诸其身上。这是对言论自由的沉重打击。”

建制派立法会议员周浩鼎则对港媒说，法庭在判决中清晰指出“光时”口号是煽动分裂国家，让过去一直利用该口号“反中乱港”的“揽炒派”百词莫辩。