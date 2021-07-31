中国政情

重庆时隔一年半再现本土病例 官方高度警惕

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年7月31日 5:00 AM

重庆市江津区双福街道怡云社区居民昨天在进行核酸检测。（新华社）
重庆市江津区双福街道怡云社区居民昨天在进行核酸检测。（新华社）

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重庆时隔近一年半再现冠病本土病例，昨天新增两个确诊病例，引发官方高度警惕。中共重庆市委书记陈敏尔前天主持会议，要求立即激活疫情防控应急指挥体系，坚决巩固来之不易的疫情防控成果。

德尔塔变种病毒在中国大陆境内扩散风险近期持续升级。重庆市卫生健康委员会昨天通报，该市一对情侣当天早上确诊冠病，当地正开展调查处置工作。

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