中国政情 重庆时隔一年半再现本土病例 官方高度警惕 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM 重庆市江津区双福街道怡云社区居民昨天在进行核酸检测。（新华社） 字体大小: 小 中 大 重庆时隔近一年半再现冠病本土病例，昨天新增两个确诊病例，引发官方高度警惕。中共重庆市委书记陈敏尔前天主持会议，要求立即激活疫情防控应急指挥体系，坚决巩固来之不易的疫情防控成果。德尔塔变种病毒在中国大陆境内扩散风险近期持续升级。重庆市卫生健康委员会昨天通报，该市一对情侣当天早上确诊冠病，当地正开展调查处置工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 重庆市 冠病疫情 德尔塔变种病毒 江津区 重庆市卫生健康委员会 中共重庆市委书记陈敏尔 重庆市长唐良智 江北机场 南京 张家界 国药疫苗 百多诺奖得主联署 抗议中国试图阻扰达赖李远哲学术峰会发言 中国当局：体育艺术是“非学科类” 属校外培训机构允许营利范围