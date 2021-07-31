悼郑州洪灾 地铁遇难者

中国郑州地铁5号线沙口路站上周一在暴雨洪灾中被积水冲入，14人不幸遇难。本月26日是地铁事故遇难者的“头七”，郑州民众纷纷到沙口路站B1出口献花和卡片祭奠亡者，但工作者人员用黄色围挡将市民送来的鲜花围了起来，引起市民不满。于是，后到的市民就将献花放在了围挡外，而且数量越来越多。有遇难者家属公开指责，郑州地铁在事故中负有不可推卸的责任，包括防汛不到位，部分地铁线路已进水，5号线却继续正常运营，没有及时疏散乘客逃生等。当局昨天在郑州地铁5号线沙口路站设立追思处，为民众祭奠罹难者提供便利。（中新社）

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