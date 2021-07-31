悼郑州洪灾 地铁遇难者 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国郑州地铁5号线沙口路站上周一在暴雨洪灾中被积水冲入，14人不幸遇难。本月26日是地铁事故遇难者的“头七”，郑州民众纷纷到沙口路站B1出口献花和卡片祭奠亡者，但工作者人员用黄色围挡将市民送来的鲜花围了起来，引起市民不满。于是，后到的市民就将献花放在了围挡外，而且数量越来越多。有遇难者家属公开指责，郑州地铁在事故中负有不可推卸的责任，包括防汛不到位，部分地铁线路已进水，5号线却继续正常运营，没有及时疏散乘客逃生等。当局昨天在郑州地铁5号线沙口路站设立追思处，为民众祭奠罹难者提供便利。（中新社） 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 郑州 追思处 地铁五号线 百多诺奖得主联署 抗议中国试图阻扰达赖李远哲学术峰会发言 中国当局：体育艺术是“非学科类” 属校外培训机构允许营利范围