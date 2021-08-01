台山核电厂1号机组 “少量燃料破损”停机检修

（深圳／北京综合讯）中国广核集团前天（7月30日）公布，旗下的广东台山核电厂1号机组在运行过程中出现“少量燃料破损”，目前正停机检查维修。中广核和中国国家核安全局此前曾否认外界对该核电厂安全隐患的质疑。

综合中新社、人民网、英国广播公司等报道，中广核官网发布的消息称，台山核电厂1、2号机组投产以来一直保持安全稳定运行，各项运行指标均满足核安全法规和电厂技术规范要求。目前1号机组运行过程中出现少量燃料破损，但仍在技术规范允许范围内，机组可以继续稳定运行。

台山核电厂距离香港130公里，是中法两国能源领域最大合作项目，由台山核电合营有限公司营运。该公司由中国广核集团、法国电力公司（EDF）和广东省能源集团共同投资。

中广核表示，经中法双方技术人员沟通，台山核电厂根据核安全法规和核电厂运行规程，决定对1号机组停机检修，查找燃料破损原因，更换破损燃料。机组目前正按照运行规程后撤至停堆状态，反应堆安全可控。

持有台山核电厂30%股权的EDF发言人6月中旬透露，核电厂“一些燃料棒”上的涂层已退化，导致反应堆主回路内的气体增加，但惰性气体的积聚和排放保持在中国监管要求范围以内。

美国有线电视新闻网（CNN）随后报道，指EDF子公司法玛通（Framatome）向美国能源部发送求助信函，指台山核电厂存在“迫在眉睫的放射威胁”，但美国政府相信问题还不到“危险境地”。

中广核当时回应说，连续监测环境数据显示，核电站及周边环境指标正常。

中国国家核安全局6月16日也详细回应，称监测到台山核电厂1号机组一回路放射性水平增高，但仍在允许稳定运行的范围内，核电厂运行安全有保障，并强调这跟放射性泄漏事故是“完全不同的两回事”。