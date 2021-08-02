北京出现确诊病例 中国疫情扩大

（北京／郑州／广州综合讯）中国疫情呈现蔓延和扩大的趋势。南京疫情继续外溢，北京发现自张家界返京的确诊病例，刚遭遇水灾的河南郑州也暴发新一波疫情。

综合《北京青年报》和中新社等报道，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火说，北京昨日（8月1日）新增两例与外地关联的本地确诊病例，以及一例无症状感染者，均是从张家界旅游返回北京的同一家庭成员。

由于中国正值暑期，是旅游、出行、聚会的高峰期，人员往来频繁。在北京发现的确诊感染者7月22日前往湖南省张家界，7月24日观看《张家界千古情》实景演出，之后还到海南三亚旅游，7月30日返回北京。确诊者所居住的小区已进行封控。

中共北京市委宣传部副部长徐和建强调，北京是防疫的重中之重，要严格控制商业演出会议培训等聚集性活动。北京疾控中心提醒市民，非必要不出北京。

湖南张家界是目前除江苏省会南京之外的另一个主要冠病疫情传播中心，当地疫情始于7月17日三名大连人途经南京禄口机场被感染。三人到达张家界后，轨迹涉及当地诸多旅游景点，包括在7月22日到过张家界“魅力湘西剧场”。截至目前，湖南累计报告的感染者已达31人，是江苏之外报告感染者最多的省份。

中国工程院院士钟南山前天在广州表示，非常关注与张家界“魅力湘西”演出关联的疫情。他说：“南京疫情我倒不大担心，管控方面做得非常出色，这是大城市。但是到小地方（指张家界）会不会传染？现在还是未知数。”

他强调，当天2000多人聚集在剧场一起看演出，其中四人确诊，在这样的封闭环境里，所有观众全部都要追踪和检查，还要追踪他们的密切接触者。这造成很大的资源开支，现在问题还没有完全解决。

河南郑州暴发新一波疫情

另据《河南日报》报道，河南省政府昨日公布，该省前天新增确诊病例13起，其中本土病例12起；另有本土无症状感染者20起，均发生在郑州市。河南昨日新增确诊病例一起，本土无症状感染者两例。

河南省疫情防控指挥部办公室综合组副组长张若石分析说，这次郑州的疫情传播快、散发性强，省内出现的本土确诊病例及无症状感染者多与郑州市第六人民医院有关联，该医院是中国大陆境外入境人员定点收治医院。目前疫情仍处于流行前期，防控形势严峻。

14省份报告发现感染者

河南省疾控中心副主任赵东阳指出，河南本次疫情主要由德尔塔毒株引起。郑州已展开全员核酸检测，预计在8月3日完成。

中国大陆境内7月累计报告本土病例328起，接近此前五个月的总和，已有14个省份报告发现本土确诊或无症状感染者。不过，中国工程院院士李兰娟前日在记者会上说，中国现有的防控措施能够落实到位，疫苗接种也领先全球，没有大规模暴发疫情的现实环境。