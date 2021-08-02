吴亦凡涉强奸被捕是对娱乐圈发警示 但未必触及流量经济资本核心

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来自 / 联合早报

文 /
杨丹旭

北京特派员

发布 / 2021年8月2日 5:00 AM

吴亦凡是加拿大籍，但在中国境内触犯中国法律，预计还得在中国服刑。（法新社）
吴亦凡是加拿大籍，但在中国境内触犯中国法律，预计还得在中国服刑。（法新社）

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中国官媒在警方通报后，第一时间密集发声。北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍指出，娱乐圈一些乱象已突破伦理道德和法律底线，吴亦凡案受舆论关注后，执法机关快速侦查、公之于众，发出了强烈警示。

知名艺人吴亦凡涉嫌强奸被刑事拘留后，中国官媒第一时间密集发声，强调法律面前没有“顶流”。受访学者分析，吴亦凡案将向深受资本操控的中国娱乐圈发出警示，但不会触及流量经济背后的核心。

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