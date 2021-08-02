吴亦凡涉强奸被捕是对娱乐圈发警示 但未必触及流量经济资本核心 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 北京特派员 发布 / 2021年8月2日 5:00 AM 吴亦凡是加拿大籍，但在中国境内触犯中国法律，预计还得在中国服刑。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中国官媒在警方通报后，第一时间密集发声。北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍指出，娱乐圈一些乱象已突破伦理道德和法律底线，吴亦凡案受舆论关注后，执法机关快速侦查、公之于众，发出了强烈警示。知名艺人吴亦凡涉嫌强奸被刑事拘留后，中国官媒第一时间密集发声，强调法律面前没有“顶流”。受访学者分析，吴亦凡案将向深受资本操控的中国娱乐圈发出警示，但不会触及流量经济背后的核心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吴亦凡 中国娱乐圈 流量经济 饭圈文化 追星 明星私德 学者：做好准备应对极端天气 北京部委所属单位非首都功能 今年起分批向雄安新区疏解