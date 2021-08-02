学者：做好准备应对极端天气

近20年来，中国极端强降水事件的发生概率增至20%以上，学者提醒，骤增的暴雨天气将加大城市排水系统面对的压力，中国政府应重点解决城市规划中自然景观遭破坏，以及排水管网老旧这两大突出短板。

前个星期一场罕见的强降雨在河南夺走至少99条性命，上周台风“烟花”登陆浙江上海，至少有上百万人被迫紧急转移；中国极端天气的现象持续增多，而上两周的暴雨洪灾，冲出一个重要的问题——中国各城市是否已做好应对极端暴雨的准备?