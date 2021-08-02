学者：做好准备应对极端天气 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 北京特派员 发布 / 2021年8月2日 5:00 AM 河南郑州上周因连日的极端暴雨天气酿成洪灾，城市运作一度陷入瘫痪。上月22日，一名受困在水中的男子爬上车尾坐着。（路透社） 字体大小: 小 中 大 近20年来，中国极端强降水事件的发生概率增至20%以上，学者提醒，骤增的暴雨天气将加大城市排水系统面对的压力，中国政府应重点解决城市规划中自然景观遭破坏，以及排水管网老旧这两大突出短板。前个星期一场罕见的强降雨在河南夺走至少99条性命，上周台风“烟花”登陆浙江上海，至少有上百万人被迫紧急转移；中国极端天气的现象持续增多，而上两周的暴雨洪灾，冲出一个重要的问题——中国各城市是否已做好应对极端暴雨的准备? 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 河南郑州 极端天气 气候变化 京广隧道 地铁 排水 防汛 自然景观 于泽远：中国教育部长易人 北京部委所属单位非首都功能 今年起分批向雄安新区疏解