怀进鹏张玉卓分别出任教育部和科协党组书记 中国正部级大员人事变动再现

有关人士分析，这两项人事任命应该是在7月30日中共政治局会议上通过的。按惯例，正部级人事调整须经过政治局会议研究通过。

中共再现正部级大员人事变动。中国科学技术协会（中国科协）原党组书记怀进鹏出任教育部党组书记，中国石油化工集团有限公司（中石化）董事长、党组书记张玉卓接替怀进鹏任中国科协党组书记。

有关人士分析，这两项人事任命应该是在7月30日中共政治局会议上通过的。据官媒报道，当天由中共总书记习近平主持的政治局会议，除分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作外，还研究了其他事项。按照惯例，正部级人事调整须经过政治局会议研究通过。

怀进鹏是中国知名计算机软件专家

昨天，中国教育部官网“教育部领导”栏目显示���怀进鹏已接替陈宝生出任中共教育部党组书记。预计怀进鹏将在本月下旬举行的全国人大常委会会议上被任命为教育部长，年满65周岁的陈宝生将退居二线。

中国科协官网“科协领导”栏目显示，中石化董事长张玉卓接替怀进鹏出任中国科协党组书记。

怀进鹏今年59岁，是中国知名计算机软件专家，曾任中国航空航天大学副校长、校长，2009年当选中国科学院院士。2015年，怀进鹏出任工信部副部长，2016年调任中共天津市委副书记，2017年出任中国科协党组书记，跻身正部级高官行列。

怀进鹏是中共十九届中央委员，预计他将在明年秋季举行的中共二十大上连任中央委员。

张玉卓是“学者型官员”

张玉卓今年59岁，曾任煤炭科学研究总院副院长、院长，中煤科技集团公司董事长。2003年后，张玉卓任大型央企神华集团公司副总经理、总经理。2009年，张玉卓调任中国侨联副主席，2014年又重返神华集团公司担任董事长。2017年，张玉卓出任中共天津市委常委、滨海新区区委书记。2020年，张玉卓担任中石化集团董事长、党组书记。

和怀进鹏一样，张玉卓也是货真价实的“学者型官员”。他曾是煤炭领域出类拔萃的青年学者，先后在英国南安普顿大学、美国南伊利诺依大学从事研究工作，获中国国家科技进步一等奖。

张玉卓是中共十九届中央候补委员，预计将在中共二十大上晋升中央委员。

7月30日中共政治局会议和政治局集体学习活动结束后，中国高层领导近几天没有在公开场合露面。有关人士指出，高层领导往往会在8月上中旬前往位于渤海边的北戴河度假，8月上中旬也常被称为中国高层的“北戴河时间”。

虽然“北戴河时间”不再有正式会议，但高层领导在休假之余，也会以比较轻松的形式碰面聚会，交流彼此的看法。

另据《河北日报》报道，中共河北省委书记王东峰7月30日到北戴河所在的河北秦皇岛市调研检查，他要求当地严格落实常态化疫情防控措施，大力推进“智慧社区”建设全覆盖，坚决防范和严厉打击违法犯罪行为。

王东峰要求，秦皇岛市要强化风险意识，全力维护社会安全稳定，努力打造一流绝对安全环境；全面排查整改安全隐患，层层压实整改责任，确保安全万无一失；坚持创新疫情防控机制和手段，严格落实体温检测、消毒通风等措施，建立健全公共卫生防疫体系；坚持铁腕治污，严厉打击排污行为，全面提升秦皇岛市空气和海水质量。

分析人士认为，王东峰到秦皇岛调研检查，是要确保秦皇岛市已为“北戴河时间”做足准备。