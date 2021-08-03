戴庆成：北京对港“矫枉过正”政策会持续多久？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年8月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 北京当局在前年香港爆发反修例风波后痛定思痛，从去年下半年开始大幅调整对港政策，先实施《香港国安法》，后修改香港选举制度，以全面落实“爱国者治港”。一年过去，两大管治举措从表面上看确实有力扭转了局面，令香港社会逐步由乱转稳，但近来也引发是否矫枉过正的争议。事缘国务院港澳办主任夏宝龙今年初提及“爱国者治港”时，强调“不搞清一色”。但早前他出席一个研讨会时，却突然声言日后对选举候选人资格审查委员会要严格把关，绝不容许任何反中乱港分子通过任何途径和方式，混入特区管治架构变成管治者，形容这是铁的底线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 夏宝龙 爱国者治港 矫枉过正 拨乱反正 港府规定公务员须接种疫苗 北京处罚三家校外培训机构