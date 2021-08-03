戴庆成：北京对港“矫枉过正”政策会持续多久？

北京当局在前年香港爆发反修例风波后痛定思痛，从去年下半年开始大幅调整对港政策，先实施《香港国安法》，后修改香港选举制度，以全面落实“爱国者治港”。一年过去，两大管治举措从表面上看确实有力扭转了局面，令香港社会逐步由乱转稳，但近来也引发是否矫枉过正的争议。

事缘国务院港澳办主任夏宝龙今年初提及“爱国者治港”时，强调“不搞清一色”。但早前他出席一个研讨会时，却突然声言日后对选举候选人资格审查委员会要严格把关，绝不容许任何反中乱港分子通过任何途径和方式，混入特区管治架构变成管治者，形容这是铁的底线。