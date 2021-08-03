在竞选集会唱歌支持泛民候选人区诺轩 港歌手黄耀明被控立法会补选舞弊

廉政公署在官网发布新闻稿称，黄耀明（59岁）和当时是补选候选人的区诺轩（34岁）涉嫌通过娱乐，诱使他人投票给区诺轩。廉署发言人强调，在选举中向他人提供茶点及娱乐属于舞弊行为，也是严重罪行。

（香港综合讯）香港廉政公署昨天拘捕歌手黄耀明，并提控他和泛民主派成员区诺轩，指他们两人在三年前的立法会补选中涉嫌舞弊。两人将在后天出庭答辩。

廉政公署在官网发布新闻稿称，黄耀明（59岁）和当时是补选候选人的区诺轩（34岁）涉嫌通过娱乐，诱使他人投票给区诺轩。

新闻稿指出，黄耀明在补选前的一个集会上演唱两首歌，来到尾声时便呼吁集会出席者将票投给区诺轩。据《明报》、立场新闻和香港01报道，黄耀明当时演唱的是《每日一禁果》和“It's my party”。区诺轩最终在补选中胜出。

廉署也说，集会结束后，区诺轩的社交平台专页分享了集会视频，内容包括黄耀明的表演和他向出席者发出的呼吁，区诺轩也将视频申报为选举广告。

廉署发言人强调，在选举中向他人提供茶点及娱乐属于舞弊行为，也是严重罪行。

黄耀明和区诺轩面对违反《选举（舞弊及非法行为）条例》的指控，一旦罪名成立，两人可能被判坐牢最长七年，外加最高50万港元（8万6900新元）罚款。

黄耀明昨早被捕已获保释 区诺轩因集会案入狱服刑

黄耀明透过好友郭启华称，他昨早被捕，但已获得保释。区诺轩早前因前年8月的集会案入狱，目前正在服刑。

黄耀明早在1980年代与音乐人刘以达组成“达明一派”。他近年来经常就社会议题发声，也被视为支持香港泛民主派的歌手。

2014年，黄耀明与几名歌手合唱声援雨伞运动的歌曲《撑起雨伞》，也与歌手何韵诗、学者何式凝等成立“文化界监察暴力行动组”。

他在2019年多次参加反修例示威，并称修例将彻底粉碎香港法治。他的音乐作品已在中国大陆多个音乐平台下架。

歌唱活动在香港不同党派的选举活动中十分常见，而此次拘捕行动引发外界关注类似活动是否违反条例。

外界关注选举活动中 歌唱活动是否违例

来自建制派政党民建联的行政会议成员叶国谦说，关键在于演唱者的身份和演唱曲目，并称黄耀明是一名歌手，他的歌曲具有商业价值，加上他在竞选活动上公开支持某名候选人，在法律上难免招来嫌疑。