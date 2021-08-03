郝龙斌杨志良向法院声请 阻高端疫苗紧急使用授权

台产高端疫苗通过紧急授权使用（EUA），引发各种争议。台北市前市长郝龙斌昨天与前卫生署长杨志良宣示，将共同向台北高等行政法院递状，声请停止台湾卫生福利部对高端疫苗的紧急使用授权，以保障台湾民众健康。

郝龙斌：义和团式草菅人命

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综合《自由时报》及《联合报》报道，郝龙斌称蔡英文政府以免疫桥接为藉口，允许高端不用进行第三期试验，根本违反国际规范。而且免疫桥接根本不是美国食品药品监督管理局或欧盟药政机关认可的技术，中和抗体GMT不等于免疫保护力，免疫桥接也不能取代第三期试验。