防长声称要与盟友一道捍卫共同利益 德国护卫舰启程前往南中国海

继英国航母之后，德国也20年来首次派军舰前往南中国海。中国国务委员兼外长王毅则隔空批评美国及其盟友，称他们为南中国海“最大的搅局者”。

继英国航母之后，德国也20年来首次派军舰前往南中国海，并表明将与盟友一道捍卫共同价值与利益。中国国务委员兼外长王毅则隔空批评美国及其盟友，称他们为南中国海“最大的搅局者”。

随着9月德国联邦议院选举脚步逼近，向来被视为欧盟国家中对中国最友好的德国，对华态度越趋强硬。学者分析，这并非短期的“选举效应”，德国国内对中国的批评声音，可能冲破中德之间经济关系的“压舱石”。

据路透社和法新社报道，德国防长卡伦鲍尔前天亲自为载有200多名军人的巴伐利亚号护卫舰送行。巴伐利亚号此行将历时超过六个月，期间会经过越南、新加坡、韩国、澳洲等印太地区国家，并预计于12月中旬驶过受争议的南中国海。

这是德国自2002年以来，首次派军舰穿行该海域。但《德国之声》在报道中强调，护卫舰预计不会穿越台湾海峡。

英国海军伊丽莎白女王号航母本月1日刚驶过巴士海峡，德国隔天随即宣布护卫舰启航，与其欧洲战略伙伴配合步调的意味甚浓。

卡伦鲍尔在护卫舰启航前向媒体阐明：“此次的信号明确：我们和伙伴与盟友一道，捍卫我们的价值利益。”

她不点名中国指出：“至于我们在印太的伙伴，现实是海上航线已不再开放和安全，领土主张建立在‘强权即公理’的基础上。”

德国谨慎平衡与中国关系

中国是德国最重要的贸易伙伴，两国双边贸易额在2019年达到2060亿欧元(3307.68亿新元)，远超荷兰和美国。卡伦鲍尔尽管在南中国海问题上提出批评，但仍谨慎平衡与中国的关系。她表明此次行动不针对任何国家，并强调德国军舰也在行程中提出访问一个中国港口，“以保持对话”。

《南华早报》引述中国外交部官员称，中国外交部已确认德舰提出访问上海的请求，但在柏林澄清派遣护卫舰穿越南中国海的意图前，中国不会考虑德舰停靠上海港口的请求；中国官媒《环球时报》也转载了这则消息。

王毅昨天在“中国—亚细安（中国称东盟）10+1”外长会上就南中国海课题强调，只要中国与亚细安坚持推进磋商的共同政治意愿，“不管是肆虐的疫情，还是外来的干扰，没有任何困难能够阻挡我们”。

他也不点名批评美国及其盟友：“个别域外国家公然介入本地区领土和海洋争议，在中国和东盟国家之间大搞挑拨离间，派出大量先进舰机四处挑衅，已成为南海和平稳定最大的搅局者。”

美国拜登政府上任后持续在南中国海课题上，积极拉拢伙伴与盟友向中国施压。在北约6月14日发布公报指中国是“系统性挑战”后，有消息称美国正考虑在印太组建北约联合舰队。

中国大陆军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时分析，德国此次派军舰是为了响应美国的号召，加强其在印太地区的军事存在；但他认为，其“政治意义远大于军事意义”。

他解释，中国人民解放军在英国航母战斗群进入南中国海期间举行大规模海空联合军演，对德国有一定的震慑作用，因此德国军舰料将低调驶过南中国海。德国此次仅派出上世纪90年代初研发的F123型的导弹护卫舰，技术不足以威胁解放军，因此中国预计也不会大动作回应。

德国联邦议院选举在即，中国人民大学欧盟让－莫内讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅研判，德国领导层已进入过渡期，政府正尝试以新的方式与中国打交道。他说，德国总理默克尔卸任后，不论谁接任总理都没有把握能控制好国内局面，因此德国绿党对华的批评声音可能加大，并冲破中德之间经贸关系的“压舱石”。这意味着，德国下来有可能采取更多强硬的对华举措。

（记者是《联合早报》北京特派员）