中国选手戴毛像章领奖奥委会介入调查 央视事后修图屏蔽陷入两难

本月2日，中国场地自行车老将钟天使和搭档鲍珊菊在东京奥运女子团体竞速赛夺得金牌后，各自在胸口佩戴一枚红底金边的毛泽东像章参加颁奖典礼。像章在白底的领奖服上清晰可见，随即引起国际奥委会的关注。

中国场地自行车（脚踏车）女子团体赛选手在东京奥运会配戴毛泽东像章上台领奖，引起国际奥委会介入调查，也令中国官媒陷入两难处境。央视被指事后在宣传画面中，修图屏蔽两人胸口上的像章，网上随即掀起一阵批评声浪。

在中国持续受西方围堵的背景下，受访学者认为，中国官媒对事件的谨慎处理，是为了避免外界借机指责中国向世界输出革命思想。

本月2日，中国场地自行车老将钟天使和搭档鲍珊菊在东京奥运女子团体竞速赛夺得金牌后，各自在胸口佩戴一枚红底金边的毛泽东像章参加颁奖典礼。像章在白底的领奖服上清晰可见，随即引起国际奥委会的关注。

路透社、美国之音等外媒指出，此举可能违反《奥林匹克宪章》第50条的规定，即任何宣传、政治宣传和广告都不能出现在奥运选手任何衣物或配备上，除非是用于识别身份。一旦违例，选手可能被取消资格、撤销认证或两者兼施，也可能面对其他制裁；结果将由国际奥委会或根据个别运动的技术条例决定。

中国国内舆论强烈支持与外媒质疑声浪反差强烈

据路透社报道，国际奥委会发言人马克·亚当斯前天（8月3日）在东京奥运例行记者会上告诉媒体，国际奥委会正在调查毛像章事件，并已要求中国奥委会提呈报告。亚当斯昨天进一步透露，中国奥委会已向国际奥委会保证类似事件不会再发生。他说：“我们正在和中国奥委会保持联系，他们已保证我们将很快收到正式答复。”

这是本届奥运第二起疑似违反《奥林匹克宪章》第50条的事件。国际奥委会本月2日宣布，将调查美国铅球银牌得主桑德斯（Raven Saunders）在领奖台上作出“X”手势一事。桑德斯向美媒解释，“X”手势是表达对受压迫者的支持。但由于桑德斯的母亲过世，国际奥委会昨天宣布暂停相关调查。

中国选手钟天使和鲍珊菊配戴毛像章领奖获得国内舆论强烈支持，与外媒的质疑声浪呈强烈反差。

两人在领奖当天佩戴毛像章领奖的举动，受到不少网民的赞颂。截至昨天傍晚，“鲍珊菊钟天使把伟人徽章挂在胸前”的微博热搜词阅读量超过76万。观察者网当天发布了题为“看！冠军胸前是毛主席像章”的微信文章，两天内点阅率超过10万；网易体育也发表了题为”钟天使鲍珊菊佩戴毛主席像章领奖夺冠的神秘力量”的文章。

国际奥委会的调查令中国官媒处境尴尬，并从昨天开始迅速为事件降温。有网民发现，央视体育频道重播的领奖画面中，通过修图屏蔽了钟、鲍胸口的毛像章，观察者网则删除了相关微博。央视的修图之举，引起网民的不满。相关画面截图在微博上被转载，部分网民批评央视在国际奥委会还没为事件定性前，就第一时间修图；也有网民敦促央视不要害怕国际奥委会的调查。截至昨午，央视网站和社交平台上已搜不到被修图的视频。

本届奥运凸显出中国国内高涨的民族情绪，中国羽毛球选手陈清晨上月27日在女子双打赛中疑似爆粗口而受到外媒关注后，中国国内社交媒体上的舆论几乎一面倒地声援她，有人甚至说她喊出了“最美的中国话”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》访问时分析，央视的后续行动相信是为了保护中国体育代表团，避免焦点从中国选手的成就转移到其他事情。

更重要的是，自邓小平掌权以来，中国已经宣示停止对外输出毛泽东的共产革命。因此中国政府当前会谨慎处理，避免外界借此次风波指责北京恢复实施毛泽东时代的政策。

（记者是《联合早报》 ）