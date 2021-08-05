中国政情 出任党组书记预示 王莉霞将接替布小林担任内蒙古自治区主席 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 北京特派员 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 57岁的王莉霞（左）将接替布小林（右），成为新一任内蒙古自治区政府主席。（互联网） 字体大小: 小 中 大 内蒙古自治区政府“一把手”换人，中共呼和浩特市委书记王莉霞已出任内蒙古政府党组书记，预示她将接替布小林，担任内蒙古自治区主席。63岁的布小林是中共开国上将乌兰夫的孙女，这项调整意味着乌兰夫家族在内蒙古政坛的影响力明显减弱。“内蒙古新闻联播”本月2日报道，在内蒙古自治区政府党组会议上，王莉霞以自治区党委副书记、政府党组书记身份主持会议并讲话。这是她首次以该身份亮相。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 布小林 乌兰夫 王莉霞 内蒙古 中共人事 二十大 北大教授：要解决“考试社会”内卷 须尽快推行10年制义务教育 张家界18官员防疫不力被问责