中国政情

出任党组书记预示 王莉霞将接替布小林担任内蒙古自治区主席

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来自 / 联合早报

文 /
杨丹旭

北京特派员

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

57岁的王莉霞（左）将接替布小林（右），成为新一任内蒙古自治区政府主席。（互联网）
57岁的王莉霞（左）将接替布小林（右），成为新一任内蒙古自治区政府主席。（互联网）

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内蒙古自治区政府“一把手”换人，中共呼和浩特市委书记王莉霞已出任内蒙古政府党组书记，预示她将接替布小林，担任内蒙古自治区主席。

63岁的布小林是中共开国上将乌兰夫的孙女，这项调整意味着乌兰夫家族在内蒙古政坛的影响力明显减弱。

“内蒙古新闻联播”本月2日报道，在内蒙古自治区政府党组会议上，王莉霞以自治区党委副书记、政府党组书记身份主持会议并讲话。这是她首次以该身份亮相。

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