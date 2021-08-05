出任党组书记预示 王莉霞将接替布小林担任内蒙古自治区主席

内蒙古自治区政府“一把手”换人，中共呼和浩特市委书记王莉霞已出任内蒙古政府党组书记，预示她将接替布小林，担任内蒙古自治区主席。

63岁的布小林是中共开国上将乌兰夫的孙女，这项调整意味着乌兰夫家族在内蒙古政坛的影响力明显减弱。

“内蒙古新闻联播”本月2日报道，在内蒙古自治区政府党组会议上，王莉霞以自治区党委副书记、政府党组书记身份主持会议并讲话。这是她首次以该身份亮相。