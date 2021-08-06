不点名批评美架空亚细安另起炉灶 王毅要求域外势力不要再把“黑手”伸向南中国海

美副总统哈里斯的东南亚之行在即，中国外长王毅在东亚峰会外长会上火力全开，隔空回应了美防长奥斯汀上周印太四国与亚细安“互补”的说法；并就南中国海问题提出“四个尊重”，包括尊重事实、法律、共识和地区国家。

美国副总统哈里斯的东南亚之行在即，中国国务委员兼外长王毅在东亚峰会外长会上火力全开，不点名批评美国架空亚细安另起炉灶，隔空回应了美国防长奥斯汀上周印太四国与亚细安“互补”的说法；并就南中国海问题提出“四个尊重”，要求域外势力不要再把“黑手”伸向南中国海。

学者：东南亚将越加成为中美博弈战场

受访中国学者分析称，东南亚将越加成为中美的博弈战场，而坚持以亚细安为区域中心的中国，料将通过加强与亚细安的经济合作，确保亚细安不会因印太四国而失去区域的中心地位。

第11届东亚峰会外长会前天以视频方式举行。根据中国外交部发布的新闻稿，王毅在会上敦促亚细安（中国称东盟）国家对域外势力的“不良居心”保持清醒认识，对任何损害南中国海（中国称南海）和平稳定大局，破坏地区国家团结合作的行为坚决说“不”；尽管全文未提及美国及其盟友，但与美国在东南亚进行外交拔河的意味甚浓。

王毅在阐述各国共促抗疫合作、推动绿色发展、以及加强亚细安中心地位这三大合作重点时，就冠病溯源、伪多边主义和网络攻击问题回击美国。此外，他也在南中国海课题上阐明中国的原则立场。

在第二轮冠病溯源调查争议升温的背景下，他强调，各国要本着科学精神开展病毒溯源研究，反对任何政治操弄。

奥斯汀在上周在新加坡举办的浮尔顿论坛上，明确提出亚细安与印太四国的“互补”角色，以及美国对区域“互补机制”的重视。王毅在提出加强亚细安中心地位时，间接批评这一观点。

他提醒，各国应警惕各种伪多边主义，尤其要抵制假借多边主义在本地区挑动集团对抗。“东盟在地区合作中的中心地位不应被架空，现有的成熟区域合作机制不能再另起炉灶”。

美国汇集盟友在南中国海向中国加大施压力度

随着美国指责中国向全球开展网络袭击，王毅也就网络攻击课题指出，“全球范围内大搞网络监控和窃听活动的‘黑客大国’首先应自我反省、改弦更张，而不是转移目标，嫁祸他人，无端抹黑其它国家”。

美国加紧在东南亚展开外交访问的同时，也汇集盟友在南中国海向中国加大施压力度。英国海军伊丽莎白女王号航母本月1日刚驶过巴士海峡，德国隔天随即宣布护卫舰启航；奥斯汀在上周的东南亚访问中，也高调宣称在南中国海议题上对菲律宾和越南的支持。

王毅阐明，期望各方在南中国问题上做到“四个尊重”，包括尊重事实、法律、共识和地区国家，并要求域外势力不要再把“黑手”伸向南中国海。

王毅重申，坚持由直接当事国通过磋商谈判和平解决争端，是中国和亚细安各国在《南中国海各方行为宣言》中作出的共同承诺。各方都应以实际行动继续加以恪守和落实，特别是不采取任何激化矛盾、扩大分歧的单方面行动，也不使用武力或以武力相威胁。

他指出，在中国和亚细安国家共同努力下，南中国海局势总体保持稳定，航行和飞越自由从未发生过问题。“但个别域外国家唯恐天下不乱，动辄把大量先进舰机开进南海肆意挑衅，蓄意诱导其他域外国家来南海‘秀肌肉’，公开在地区国家尤其是当事国之间挑拨离间”。

美国上月起加速对东南亚展开外交布局，国防部长奥斯汀上周到访越南、菲律宾和新加坡；布林肯本周连续五天与东南亚各国外长开线上会议；副总统哈里斯也将在8月底出访新加坡和越南。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时分析，中美此次火药味浓厚的交锋是上月底天津会谈的延续，也表明今后东南亚将越加成为中美博弈的战场。他说，针对美国在东南亚带来的威胁，中国已明确其应对方式，中国将继续对美国拉拢东南亚国家的行为保持高度警惕，必要时会与美国正面交锋，并且持续强化与东南亚各国的双边关系。

吴心伯预计，中国将继续通过经济合作协助推动亚细安国家的经济发展，由此确保亚细安维持其在区域的中心地位，不被印太四国机制边缘化。