台海局势 美国务院批准拜登政府首个对台军售 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 美国宣布已批准向台湾出售一批包括M109A6帕拉丁型（Paladin）自走炮等装备在内的武器，总价值约为7.5亿美元。这是拜登政府上台以来的首次对台军售。图为美军士兵2012年3月15日在韩国京畿道抱川市举行的美韩联合军演中，在M109A6自走炮发射炮弹。（法新社档案照片） 字体大小: 小 中 大 美国国务院于美东时间4日批准出售40门M109A6自走炮（新型155公厘火炮及精准弹药）给台湾，金额约7.5亿美元（约10亿新元）。这是拜登政府今年元月上任以来首度对台军售。中国外交部：将根据形势采必要反制措施北京昨天（8月5日）表示坚决反对美国对台军售，并已向美方提出严正交涉。中国外交部发言人在官网以答记者问形式回应说，将“根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 台湾 军售 特稿：中国要让疫情清零还是“与病毒共存”？ “21世纪中国史学泰斗”余英时逝世