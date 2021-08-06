美国务院批准拜登政府首个对台军售

美国国务院于美东时间4日批准出售40门M109A6自走炮（新型155公厘火炮及精准弹药）给台湾，金额约7.5亿美元（约10亿新元）。这是拜登政府今年元月上任以来首度对台军售。

中国外交部：将根据形势采必要反制措施

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北京昨天（8月5日）表示坚决反对美国对台军售，并已向美方提出严正交涉。中国外交部发言人在官网以答记者问形式回应说，将“根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施”。