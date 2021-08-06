孟晚舟引渡案进入最后阶段 辩方指美国滥用程序

围绕华为首席财务官孟晚舟的引渡之争本周进入最后阶段，辩方庭上直指美国以虚假陈述隐瞒事实真相，滥用引渡程序，寻求说服加拿大法院不要建议将孟晚舟引渡到美国。但历史数据显示，孟晚舟仅有约1％概率能逃过引渡，获胜机会渺茫。

孟晚舟获释与否 关键在美国态度

受访学者说，拜登政府目前拉拢盟友共同对付中国，美加关系在此背景下已更为紧密。加拿大并希望借美国之力，解决两名加拿大人在中国被关押的问题，不太可能会在孟晚舟案上对华让步，孟晚舟获释与否，关键仍在美国态度。

孟晚舟引渡案当地时间周三（8月4日）在加拿大卑诗省高等法院再次开庭，由此进入主审法官首次作出引渡判决前的最后一轮庭审。孟晚舟辩护团队和代表美国司法部的检控官之间将进行逾两周的法庭辩论，庭审预计持续至8月20日。

孟晚舟身着一袭蓝裙，面戴口罩参加庭审，其代表律师对美国在引渡请求中提供的信息可靠性提出质疑。孟晚舟的辩护律师达克特在庭上并要求中止引渡程序，以谴责美国的误导行为。

判决预计秋季才会出炉

华为同日发声明，强调公司仍坚信孟晚舟清白，“我们将继续支持孟女士寻求正义和自由”。

法官判决预计今年秋季才会出炉，控辩双方届时均有机会上诉。

彭博社分析称，加拿大司法部数据显示，自2008年以来，美国向加国提出798宗引渡要求，仅有八宗被加国拒绝，美国另撤回40宗申请，意味着孟晚舟获胜机会渺茫。

49岁的孟晚舟被指2013年违反美国对伊朗的制裁令并涉嫌金融诈骗，而受到美国通缉；若在美获罪，孟晚舟可能面临长达30年监禁。加拿大2018年12月应美国要求在温哥华国际机场逮捕孟晚舟，中国数天后拘留加国前外交官康明凯和商人斯帕弗，并要求释放孟晚舟，被认为是以牙还牙，中加关系由此急转直下。

美国总统拜登与加拿大总理特鲁多周一通电话，期间讨论到中国拘留两名加国公民一事，强调应立即释放二人。拜登年初上台后已多次与特鲁多视频会晤，并屡次公开谴责中国拘留两名加拿大人，保证会努力争取让他们重获自由。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，加拿大过去面临中国施压时未获特朗普政府太多支持，“这样的情况下加拿大都没有让步，现在期望加拿大在这个问题（孟晚舟案）上让步，可能性非常小。”

中国副外长谢锋上周在天津会晤上，已正式向美国提出撤销对孟晚舟引渡的要求。李明江说，作为遏制中国高科技战略的一环，美国不可能在孟晚舟事件对华有任何妥协。“显然美国在这个问题上铁了心，不达目的誓不罢休。”

他预期：“如果有任何交易性的妥协，（中美）两国必须先在经贸领域进行实质性互动谈判，孟晚舟、华为的事情才有可能被提出。”