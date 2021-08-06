“21世纪中国史学泰斗”余英时逝世

（台北综合讯）史学泰斗余英时美国东部时间8月1日逝世，享年91岁，已下葬于美国普林斯顿其父母的墓旁。

据台湾中央研究院消息，余英时1日凌晨在其美国寓所内，于睡梦中安详离世。

中研院高度评价余英时是全球极具影响力的史学大师，他深入研究中国思想、政治与文化史，贯通古今，在当今学界十分罕见，尤其是思想史和文化史方面的研究皆扮演开创性的角色，更提出许多发人深思的议题。

有“21世纪中国史学泰斗”之称的余英时是中西学界皆推崇的学者。他1930年生于天津，祖籍安徽潜山。肄业于燕京大学、是香港新亚书院第一届毕业生，赴美国哈佛大学取得历史学博士，曾师承大师钱穆与杨联陞。

余英时以《历史与思想》一书奠定史学大师地位，曾被哈佛、耶鲁和普林斯顿三所名校延聘为教授，在美国史学界声望甚隆，获有“人文诺贝尔奖”之称的“克鲁格人文与社会科学终身成就奖”之后更是登上学术顶峰。他在1974年当选台湾中央研究院院士，2001年6月自普林斯顿大学讲座教授荣退。2014年，荣获有“东方诺贝尔奖”之称的唐奖首届汉学奖。

余英时著作等身，最著名的《历史与思想》从1976年出版，已经第34次印刷，是史学著作中罕见的畅销书。其作品还包括《近代文明的新趋势》《民主制度的发展》《中国知识阶层史论：古代篇》《文史传统与文化重建》等。

余英时是一名维护自由民主价值的公众知识分子，对当代政治也有高度兴趣，1980年起在台湾发表多篇政论文章。据台湾联合报报道，余英时年轻时认为“只有中国本土才能安身立命”，六四事件之后坚持反共，终生不再踏入大陆一步。他曾在接受联合报专访时说，为什么非要到某一块土地才叫中国？“我到哪里，哪里就是中国。”

余英时在其回忆录中写道：“我不能接受一种极端的观点，认为中国传统文化只有专制丶不平等丶压迫等负面东西��”

余英时也被视为是“儒家资本主义”的倡导者，即以儒家文化来解释东亚经济增长的思潮，在他的著作《韦伯观点与“儒家伦理”序说》《中国近世宗教伦理与商人精神》中，都有相关观点。

余英时与新加坡有一段渊源。新加坡教育部在上个世纪80年代推行儒家伦理课，邀请余英时和杜维明等国际知名学者担任顾问。

余英时在美国任教期间，培养出许多史学学者，包括台湾的中央研究院历史语言研究所的黄进兴、陈弱水、康乐、王汎森、林富士，以及四川大学的罗志田等人。

黄进兴昨天接受台湾媒体采访时表示，余英时终身坚持自由民主的价值，淡泊名利，晚年鲜少公开露面，但访客仍络绎不绝，其中更不乏中国大陆人士登门拜访，并说：“余英时最大的粉丝，其实在大陆。”

中国大陆的澎湃新闻昨天报道了余英时逝世的消息，并给予他“当代最具影响力的华裔知识分子”的评价。