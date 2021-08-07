郎平 永远的“铁榔头”

新闻人间

8月2日，中国女排在东京奥运赛场上以3比0击败阿根廷队，队员们却难掩哀伤。这不仅因为中国女排已提前遭小组淘汰，更因为她们的神奇教练郎平将永别赛场。

在“阳光总在风雨后”的音乐声中，中国女排姑娘们流着泪向郎平深深鞠躬，郎平也哽咽着与每一位队员拥抱，这一幕感动了无数观众。他们知道，那个绰号“铁榔头”的排球女神，再也不会坐在教练席上。

不能不说，郎平的谢幕有几分苍凉，几分无奈。东京奥运会前，很少有人想到，上届奥运冠军、今年上半年还连克美国、俄罗斯、意大利等欧美强队的中国女排，居然在奥运赛场上接连败给土耳其、美国和俄罗斯。主教练郎平的压力可想而知。

尽管中国女排随后战胜了意大利和阿根廷，但已无法改变提前出局的命运。7月31日，中国女排3比0击败意大利队后，郎平主动承担奥运赛场失败的责任，向广大球迷道歉，也再次表明自己去意已决。作为创造过无数辉煌的金牌队员和传奇教练，郎平的道歉令人唏嘘，这或许就是竞技体育的残酷。

40年前，也是在日本，郎平和中国女排其他队员首次登上了世界冠军领奖台。当时不到21岁的郎平以“铁榔头”般的扣杀一举成名天下知，中国女排由此开启了“三连冠”的辉煌战绩，“顽强战斗、勇敢拼搏”的女排精神也被官方树为全国人民学习的榜样。

作为中国女排的头号功臣，郎平却在名气如日中天的时候选择退役。1987年，郎平赴美国新墨西哥大学留学。此后，她在国外打球，当教练，逐渐淡出中国人的视线。但“铁榔头”郎平，在中国仍然是个响当当的名号。

1995年，郎平担任中国女排主教练，同年率队获得女排世界杯季军。1996年，郎平率领中国女排夺得亚特兰大奥运会银牌，并获得“世界最佳教练”称号。

2005年，郎平出任美国女排主教练。2008年，郎平带领美国女排在北京奥运会上击败中国队，招来中国国内许多非议，甚至有人指郎平“变节”。好在主流舆论认为郎平这是“敬业”，为郎平后来回归中国女排埋下了伏笔。

2013年，中国女排陷入低谷。郎平临危受命，重新担任中国女排主教练，率领中国女排开启再度辉煌之旅。

从2013年到2021年，郎平率队完成了两个奥运会周期的征战，拿下2015年世界杯冠军、2016年里约奥运会冠军、2019年世界杯冠军，书写了中国女排历史上世界大赛“十冠王”传奇。2020年，由陈可辛执导、以郎平传奇经历为题材的电影《夺冠》在中国上映，受到观众热捧。

不过在竞技场上，没有哪个人或运动队能够长盛不衰，郎平也不例外。在东京的最后一场比赛结束后，郎平受访时说：“我觉得这八年非常精彩。我看着中国女排成长，我们也夺得了奥运会冠军、世界杯冠军，拿到了各个比赛的奖牌，应该说还是很完整的。除了这一届有点遗憾。可能留点遗憾更好吧，让年轻人更有梦想，更有渴望，去追求下一个目标。”

“铁榔头”告别了赛场，但作为中国女排精神的代表人物，“铁榔头”的名号早已超越了排球本身，成为几代人的共同记忆和精神财富。