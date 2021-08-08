中美高层亚细安区域论坛上再次交锋

美国国务卿布林肯对中国不断增长的核武库表达严重关切。同场的中国国务委员兼外长王毅则不点名批评美国干预他国内政。受访学者说，美国在东亚峰会和亚细安区域论坛外长会议上批评中国，让这个长期聚焦经济安全合作的平台变调；公开向区域国家警示中国核威胁，相当于“中国威胁论”的升级版。

中美外交高层前晚再次隔空交锋，美国国务卿布林肯在亚细安区域论坛（ARF）外长视频会议上，对中国不断增长的核武库表达严重关切。同场的中国国务委员兼外长王毅则称今天的时代不应再有“教师爷”，也不需要“救世主”，不点名批评美国干预他国内政。

受访学者说，美国今年在东亚峰会和亚细安区域论坛外长会议上批评中国，让这个长期聚焦经济安全合作的平台变调；公开向区域国家警示中国核威胁，相当于“中国威胁论”的升级版。

据美国国务院发言人普莱斯发表的文告，布林肯前天会上称，中国扩大核能力表明“北京已大幅偏离数十年来基于最小威慑的核战略”。布林肯同时敦促中国停止在南中国海的挑衅行为，也对西藏、香港和新疆持续进行的侵犯人权行为提出严重关切。

另据中国外交部官网的消息，同场的王毅则呼吁共同应对强权政治挑战，指各国不能打着民主人权幌子，肆意干涉他国内政，甚至谋求地缘私利。他说：“今天的时代，不应再有什么‘教师爷’，也不需要什么‘救世主’。”

中国高层此前也曾几次不点名强调不需要美国当“教师爷”。至于“救世主”的说法，中方多用来反击疫苗外交的课题，中国称自己在疫苗上“不是救世主，愿做及时雨”：外交部发言人华春莹今年5月也批评美国在疫苗问题上道貌岸然，“摆出一副‘救世主’的样子”。

前晚谈到南中国海问题时，王毅称，近年域外国家的介入已成为损害南中国海和平稳定的最大威胁。他认为，滥用航行自由是对沿岸国主权和管辖权的挑衅，理应受到地区国家抵制和反对。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩接受《联合早报》采访时说，面对美国近期加大对华战略围堵，尽管中国学界曾发出中国应增加核武器的声音，但官方核战略的表述并未出现变化。布林肯此次会上是利用核威胁，作为安全问题切入点来压制中国。

美国五角大楼和国务院最近都对中国加强核力量表达担忧。美国媒体6月底引述智库获取的卫星图像，指中国疑似开始在西北沙漠地带新建119个洲际导弹发射井。中国官媒数日后发文反驳，指前述发射井实为风力发电厂。

苏浩分析，中国长期认可东南亚作为无核武器地区的地位，不可能违反国际核军控制度规定，以核武器威胁东南亚国家。美国目前强调中国核威胁，意在进一步凸显中国对东南亚国家的军事威胁，预计美国将以此作为起手式，未来不排除会向东南亚国家提议提供核保护伞。

尽管中美关系持续剑拔弩张，但布林肯和王毅前天会上也提及朝核、缅甸等问题，可能意味着两国尚有携手为区域注入稳定的合作空间。苏浩指出，朝核、缅甸是中美之间当前少有的具共同基础和利益的区域问题，但布林肯的表述并未体现要和中国协调合作的意愿。布林肯会上仅重申对朝鲜半岛无核化的呼吁，敦促缅甸政府结束暴力并恢复民主治理。

美国5月底开始在东南亚加大外交布局，美国副国务卿谢尔曼在5月底至6月初到访印柬泰三国；防长奥斯汀上周到访区域新越菲三国、布林肯本周连续五天与东南亚各国外长开线上会议；副总统哈里斯也将在本月下旬访问新加坡和越南。

苏浩说：“美方看来在进一步推动印太战略，要把东南亚国家纳入到印太战略框架里……要撬动东南亚地缘板块，给中国制造麻烦。”

苏浩预期，美国未来将继续对东南亚国家施压，并通过无条件供应冠病疫苗拉拢区域国家向美国靠拢，甚至在区域高调举行军演，挑拨中国和东南亚的矛盾，让《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）磋商停滞。

（记者是《联合早报》重庆特派员）