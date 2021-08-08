防控疫情不力 南京副市长等15官员被处分

（北京／南京综合讯）因防控疫情不力，南京15名官员昨天同日被处分，其中副市长胡万进被政务记过、市卫健委主任方中友被免职，还有两人被江苏省纪委留置。

据《北京青年报》报道，中共江苏省纪委监委昨天通报南京禄口国际机场疫情防控履行管理监督职责不力相关人员处理情况。共六名官员被处分，其中职级最高的是副市长、分管市卫生健康工作的胡万进。同日晚些时候，南京市再通报另九人被处分。

根据江苏省纪委监委的通报，胡万进是因对疫情防控履行管理监督职责不力，受政务记过处分。此外，江宁区原区长严应骏被党内严重警告处分，降为二级调研员。方中友被其党内严重警告处分，免去其市卫健委党委书记、主任职务。

南京这波疫情源头在禄口国际机场的机舱保洁员工感染，出现“防疫破口”。在官方昨天的通报中，东部机场集团副总经理、办公室主任兼机场涉外疫情防控指挥部指挥长汪超，涉嫌玩忽职守，对疫情防控履行管理监督职责不力，造成重大损失和恶劣影响，被立案审查调查并采取留置措施。东部机场集团应急救援部主任尹运文，也因同样原因被立案审查调查并采取留置措施。

东部机场集团地面服务部主任许永杰被立案审查调查。此前，东部机场集团董事长冯军已在7月23日被暂停职务。

南京市昨晚发文，通报市卫健委副主任杨大锁，江宁区副区长伏进进等人分别被党内警告、严重警告、记过或免职。其中，南京市公安局副局长蒋虻芒的过错是：因工作粗枝大叶，对有关文稿审核把关不严，造成不良社会影响。