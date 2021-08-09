网民声讨企业潜规则 女员工申诉遭灌醉性侵阿里犯众怒

阿里巴巴女员工怒斥并报警指出差时被商家等灌酒侵犯，上司不仅未阻止，还趁她醉酒进入她的房间对她进行侵犯。阿里巴巴表示将全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查；阿里巴巴内部也成立了调查组。

中国互联网巨头阿里巴巴又陷丑闻，该公司一名女员工怒斥出差时被灌酒侵犯，引发网民声讨阿里企业文化；中国舆论再现“斗资本”声浪，呼吁“把资本关进笼子里”。

阿里巴巴一名女员工的自述贴文前晚在社交网络流传。该员工称，上月27日，她被上司逼着在台风天到济南出差，期间在与商家的饭局上，被恶意灌酒并遭到客户猥亵。同行的上司不仅没有阻止，还趁她醉酒偷办酒店房卡，多次进入她的房间对她进行侵犯。

该员工在事发后向公司反馈，但遭遇公司内部冷漠处理，最后在公司食堂发传单维权。这名女员工已向警方报案。

济南市公安局槐荫区分局昨天发通报称，对“阿里女员工被侵害”警情，目前正在积极调查取证，调查结果将及时向社会公布。

事件在社交媒体掀起轩然大波后，阿里巴巴回应称，将全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查；阿里巴巴内部也成立了调查组。

阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇昨天凌晨在阿里内网发贴文，用“震惊、气愤、羞愧”形容对事件的感受。

张勇为此事中各级主管的冷漠和没有及时处理道歉，并表示公司调查组将全力配合警方调查案件，也会在公司内部把事件和处理过程调查清楚。

不过，阿里高管的回应难以浇灭舆论怒火，阿里巴巴企业文化遭到海啸般声讨。三年前一个当时就被阿里斥为谣言的猥亵式“破冰文化”贴文，昨天也重新登上热搜。

有网民痛批阿里“腐朽的酒桌文化和官僚主义”；也有人诘问，阿里为何要等到案发10多天、事件上了热搜才处理，是否再次操作舆论，刻意包庇纵容？

阿里巴巴前高管蒋帆去年陷入桃色绯闻后，微博曾介入控制评论、撤下热搜，引发“资本管控舆论”的质疑，中国国家互联网信息办公室之后约谈微博。

专家：事件引起公愤 显示很多人有类似经历

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强接受《联合早报》访问时指出，相当一部分在销售和市场推广岗位的女性，因为要打通人际关系，往往面对潜规则。“她们要在单位内部成长，得面对领导的潜规则；要在市场上获得业绩，又要遵守客户的潜规则，很多女性有苦说不出。”

谭刚强认为，阿里这次的事件引起群情激愤，因为“很多人隐隐约约都有类似经历，这让很多人联想到自己的处境。”

虽然警方仍在调查，但舆论一面倒谴责阿里巴巴。《环球时报》总编辑胡锡进认为，除了性侵犯和性骚扰本身非常敏感，舆论深恶痛绝之外，另一个重要原因，是阿里的整体形象出了问题。

胡锡进在评论中指出，阿里需要反思，“公众为什么在感情上离它渐行渐远，为什么很多人从喜欢它变得开始有些反感它”。他认为，互联网头部企业需要摆正盈利与社会贡献正能量之间的关系，围绕资本与社会主流价值体系的对接开展有益探索。

阿里巴巴近年来屡陷负面舆论，创始人马云因2019年的“996（朝九晚九、每周六天工作制度）是福报”言论，成为民众眼中“割韭菜”的大资本家。阿里及其关联的蚂蚁金服，去年底又在官方反垄断行动中首当其冲，被外界视为官方打击“资本无序扩张”的重点对象。

《人民日报》旗下微信公众号“踏浪青年”昨天发文指出，此次阿里的事件已让网民达成一致，“不仅要把权力关进笼子里，更要把资本关进笼子里”。

在这篇文章的评论区，网民“宇骑”写道：“前几年对阿里印象还可以，但了解到996和一系列丑闻后，就觉得应该是要打倒的对象。”另一名网民“风中豪客”评论说：“中国姓社不姓资，企业要以国家人民的利益为重，才是企业的未来。”

（记者是《联合早报》北京特派员）