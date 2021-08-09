七次检测阴性 郑州出现高隐蔽冠病例

另外，江苏省扬州的确诊病例自7月至今突破300例，八名当地干部因疫情防控不力被问责。

（郑州／扬州综合讯）河南省郑州出现高隐蔽性确诊病例，一名冠病患者曾进行七次核酸检测，结果均为阴性。江苏省扬州的确诊病例自7月至今突破300例，八名当地干部因疫情防控不力被问责。

综合中新社和央视新闻报道，郑州市政府副秘书长李慧芳昨天在记者会介绍，当地前天新增的本土病例中，出现高隐蔽性确诊者。这名患者是郑州市第六人民医院医生，自7月31日后在单位集中封闭管理，8月6日集中运送至医学隔离点；该名患者共进行八次核酸检测，前七次检测结果均为阴性，8月6日检测结果为阳性，7日报告为确诊病例。

李慧芳说：“这一病例充分说明，德尔塔变异病毒具有高传染性、高隐蔽性和初始症状不典型等特点，对我们检测、发现、报告提出了更高要求，有必要多轮次压茬推进核酸检测，尽快实现病毒感染者周期性见底清零，与病毒赛跑，用最短时间阻断病毒传播。”

中国国务院副总理孙春兰离开南京后，8月4日再赴郑州指导防疫工作，实地考察了郑州多个地方，包括这次高隐蔽性确诊病例所在的第六人民医院。

自7月30日发现首例阳性病例后，郑州累计报告本土确诊病例40例、无症状感染者83例。郑州市已经开展了两轮全员核酸检测，共检测1083.29万人；目前已启动第三轮全员核酸检测，自中高风险区域开始，往其他区域推进。

中国大陆前日新增81起本土确诊病例，其中江苏38例，河南24例。江苏的本土个案绝大部分来自扬州，有36例，其余两起来自南京。

据《扬州日报》报道，扬州自7月28日至今，累计确诊病例突破300例。江苏省长吴政隆前天在扬州检查防疫工作时强调：“疫情防控是当前工作的重中之重、头等大事。扬州疫情正处于集中暴发期，防控形势十分严峻复杂。”

本轮疫情中，扬州首例确诊病例为64岁的毛老太。她7月21日擅自离开已采取管控措施的南京江宁区禄口街道，前往扬州与其姐姐同住，且未按规定报告南京旅居史，还经常去棋牌室打麻将，使得棋牌室迅速成为扬州疫情的风暴眼。

据“清风扬州”微信公众号消息，江苏省扬州市纪委监委昨天发布《关于对疫情防控中形式主义官僚主义典型问题问责的通报》，八名地方干部因疫情防控不力被问责处理，分别给予党内警告、政务警告和通报批评等处分。