阿里巴巴紧急辞退涉性侵男主管

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇昨天凌晨在内网公布对女员工受侵犯事件的处理决定：辞退涉事男员工且“永不录用”，同城零售事业群总裁和资深人事专员引咎辞职，集团首席人力资源官记过处分。事件闹得沸沸扬扬，也让中国职场性骚扰话题再次成为焦点。

阿里巴巴女员工控诉遭侵犯事件持续发酵，尽管集团紧急辞退涉事男主管，但舆论怒火难熄。一些受访中国职场女性向《联合早报》记者透露，酒桌文化和性骚扰行为在中国职场十分普遍，国有企业甚至更为严重。如果不建立起健全保护机制，要杜绝这类事件不容乐观。

这起事件让阿里巴巴集团再次遭千夫所指，集团董事局主席兼首席执行官张勇昨天凌晨在内网公布对女员工受侵犯事件的处理决定：辞退涉事男员工且“永不录用”，同城零售事业群总裁和资深人事专员引咎辞职，集团首席人力资源官受记过处分。

涉事的济南华联超市昨天也宣布，其员工张国7月27日晚在参加合作单位安排的商务宴请活动时，因不当行为产生极坏影响，损害企业形象，决定予以辞退。

此前，一名阿里女员工自曝上月底出差时被恶意灌酒，随后相继遭客户与上司猥亵，她向上级主管求助无门。这则贴文上周六（7日）转上微博后，至今已被转发近23万次，令阿里成为舆论众矢之的。

张勇昨天在给员工的信中写道，这起事件是“全体阿里人的耻辱”“我们必须重塑，我们必须改变”。他也承诺将开通性骚扰举报通道，加快制定反性骚扰行为准则，“旗帜鲜明地反对丑陋的酒桌文化”。

阿里巴巴合伙人、市场公关委员会主席王帅前天则在朋友圈转发另一名阿里高管的文章，文中指这类事件“是偶发，绝对不是常态”，并自述在阿里工作九年“从没被要求过，也没听说过有女同事要去陪酒或做其他超越底线的事情”。

自称前阿里员工的网民“CarrieWanShul”昨天则在微博爆料称，阿里的职场骚扰文化根深蒂固，甚至每天开会时都要参与带有性暗示成分的团建游戏，“不参与就是不团队，就是不对阿里味儿”。不过，上述说法都难以得到核实。

受访女白领：陪酒文化和性骚扰广泛存在

事件闹得沸沸扬扬，也让中国职场性骚扰的话题再次成为焦点。受访中国女白领向本报披露，女性陪酒文化和性骚扰行为在中国职场广泛存在，阿里事件并非个例。近年来女性意识觉醒和网络维权成功率提高，才促使越来越多受害女性站出来发声。

一名科技公司员工说，同事对阿里事件“见怪不怪”，因为这类情况在哪都有，只是严重程度不一样。“连刘强东（电商京东创办人）这级别的人都闹出过性侵丑闻，何况是普通员工。”

也有在国企工作的受访者则回忆，出差时被客户灌酒司空见惯，也曾见过客户对醉酒女同事动手动脚，或深夜发骚扰短信。因此，女员工出差时必须有意识地自我保护，例如戴戒指表明已婚，开完会赶紧回住处，晚上尽量不出门。

另一名国企员工认为，国企性骚扰情况比私企更严重，因为私企员工忍受不了还可以跳槽，国企员工更在意丢失体制内的铁饭碗，所以除非情况过于恶劣，否则多数人会选择忍气吞声。“谈企业文化都是虚的，如果没有健全的防性骚扰机制，就没办法真正保障女员工权益。”

一篇据称来自6000名阿里员工的联名倡议书昨天在网上流传，其中呼吁公司建立反性骚扰机制，杜绝在破冰、团建、业务往来等活动中的性骚扰。但也有网民质疑倡议书也是“阿里公关手段”，并批评阿里操作舆论“越来越像韩国财团”。

在官方加强对互联网企业监管，打击“资本无序扩张”之际，阿里员工遭侵犯事件进一步加剧它面对的舆论逆风。还有网民甚至挖出阿里创办人马云四年前在公司集体婚礼上讲黄段子的视频，批判这位互联网大佬“带坏了中国企业的风气”。

《人民日报》评论部昨天在微信公众号上发文点评阿里事件，指越是扩张发展的企业，隐含的风险度越高，越需要“强化价值观引导”。

评论文章指出，企业价值观的文化力与内驱力“再也不能是笼而统之的倡导，而应在公序良俗、法律规范的框架内产生执行力、具有约束力。”

阿里受到的冲击也反映在股价波动上。上周刚回稳的股价昨天再度下跌，全天滑落4.41％至188.7港元（32.9新元）。

（记者是《联合早报》上海特派员）