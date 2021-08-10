中国政情 直至100%清零 省委书记要求河南本月底前扑灭疫情 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 北京报道 发布 / 2021年8月10日 5:00 AM 车辆8月6日晚在河南郑州市花园路开展消杀作业。（新华社） 字体大小: 小 中 大 面对冠病病例不断增加，中共河南省委书记楼阳生前天要求该省在本月底前扑灭疫情。他强调，当前疫情防控形势的严峻性、复杂性、不确定性依然很大，必须清醒认识到拖不起延不起，不在这个月内解决，将对全省工作造成极大被动。据中国官方通报的数据，8月8日中国境内新增确诊本土病例94例（河南41例、江苏38例、湖南12例、湖北3例）。其中，河南省从7月31日至8月8日已累计报告本土确诊病例90例，本土无症状感染者51例。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 高强 张文宏 河南 楼阳生 与病毒共存 宣示改变国民党三做法 朱立伦不排除派韩国瑜选总统 中国主打英语培训独角兽企业 VIPKID不再售卖新课包