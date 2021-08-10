直至100%清零 省委书记要求河南本月底前扑灭疫情

面对冠病病例不断增加，中共河南省委书记楼阳生前天要求该省在本月底前扑灭疫情。

他强调，当前疫情防控形势的严峻性、复杂性、不确定性依然很大，必须清醒认识到拖不起延不起，不在这个月内解决，将对全省工作造成极大被动。

据中国官方通报的数据，8月8日中国境内新增确诊本土病例94例（河南41例、江苏38例、湖南12例、湖北3例）。其中，河南省从7月31日至8月8日已累计报告本土确诊病例90例，本土无症状感染者51例。