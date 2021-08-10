台南豪雨成灾 蔡英文下乡视察

蔡英文在面簿表示，豪雨带来的农损已超过新台币2亿元，她在云林、嘉义两位县长、在地立委陪同下，听取农作物遭受损失的报告。但是，在野的国民党和民众党质疑蔡政府新台币2500亿元前瞻预算的治水预算成效不彰。

连日豪雨造成台湾南部严重受创，农业损失达3.3亿（新台币，下同，1600万新元）。台湾总统蔡英文昨天视察云林、嘉义，强调政府会跟大家站在一起，有困难就尽力帮忙。但在野的国民党和民众党质疑蔡政府2500亿元前瞻预算的治水预算成效不彰。

两个多月前台湾犹为数十年来最严重旱灾所苦，台风卢碧转为热带性低气压和西南气流带来的豪雨这几天强灌中南部，嘉义和云林多处民宅淹水，农作物全毁，高雄和屏东累积的雨量更超过1000多毫米，高雄桃源才盖四年的明霸克露桥硬是被排山倒海的水流冲断，灾情直逼2009年的莫拉克台风。

由于执政的民进党政府2017年推出的前瞻基础建设，包括2500亿元的治水费用，内政部前部长李鸿源质疑，2500亿元特别预算究竟花到哪里去了？蔡英文2018年曾乘坐云豹装甲车去嘉义勘灾，但前瞻计划却没有把钱花在这里，嘉义这次仍然淹水。

在野民众党立委高虹安也呼吁政府好好检讨花了2500亿元的前瞻水环境预算中，到底有多少是用在帮助人民度过环境、天灾，而不只是兴建官员可以剪彩拍照的亲水工程、景观设施。

行政院长苏贞昌前天视察苗栗时则回应，小时候读书强调“人定胜天”，经过多少年的学习，大家现在知道人应该谦卑一点，不能老是跟环境作对。

他还提及小学毕业那一年八七水灾（1959年8月7日至9日发生于台湾中南部）的水量破天荒，和这次的水量差不多，八七水灾的灾情比这次严重非常多，正因为有了前瞻的水���境建设，所以这次的水灾没有那么大的灾害。

他也强调，像这样累积超过1100毫米雨量，谁都撑不起，所以还是要谦卑一点，多一分准备，少一分灾害。

蔡英文前天前往中央灾害应变中心视察时也指示，政府这几年来对治水的努力，在这次灾害中降低灾害的成效，要对外界做出适当说明。

由于中南部是民进党大票仓，苏贞昌这两天分别视察了故乡屏东县和高雄市，近两个月来少有公开活动的蔡英文，昨天也特地前往云林和嘉义勘灾。

蔡英文昨晚在面簿表示，豪雨带来的农损已超过2亿元，她在云林、嘉义两位县长、在地立委陪同下，听取了落花生、叶菜类等农作物遭受损失的报告，也关心农民的状况。她请农业委员会主任委员陈吉仲务必要简化灾害损失认定的方式，加快第一线同仁勘损的速度，希望能在最短的时间内，让农民领到救助金，顺利恢复生产。

陈吉仲勘灾摔入泥泞中

农委会主委陈吉仲昨天到嘉义县视察农损时，大雨仍下个不停，因土质松软泥泞不堪，穿着雨衣雨鞋的陈吉仲双脚陷入软泥中，身体失去平衡摔在泥泞中动弹不得，经陪同的农民和县议员扶起。

农民向陈吉仲陈情，指这次豪雨淹水太严重，他们所有辛苦付诸流水。陈吉仲强调会全面检讨区域排水，这次的灾损将从简处理，农民向公所登记种植品项、面积，从简、尽速、从优补助。

后来陈吉仲转往云林陪同蔡英文勘灾，为了让蔡英文清楚看到花生苗的根部都已泡水腐烂，他又亲自走入泥泞的田中，一个踉跄，幸好一旁的民进党立委苏治芬眼明手快拉住他，免得他又摔得一身泥。