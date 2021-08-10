宣示改变国民党三做法 朱立伦不排除派韩国瑜选总统

（台北综合讯）宣布再次参选国民党主席的台湾政治人物朱立伦，昨天宣示他寻求改变国民党的三个具体做法，并表示不排除韩国瑜再次代表国民党征战2024年总统选举。

中国国民党主席选举9月25日投票，朱立伦上周宣布参选时表示，现状一定要改变，改变才有希望。

综合中央社和自由时报等报道，朱立伦在面簿发文指，科学民调是现代政党的重要决策依据，他上任后将重新建立国民党的民调中心，不只针对政党支持度做调查，也要针对各种社会民众关心的问题做长期民调。当重大的时事议题发生时，要密切掌握民心动向，提出适切的应对方向。

朱立伦表示，他将利用民调挖掘更多有用信息，并广泛分享给从政同志、各级民代，甚至党员，以让国民党接地气。

他提出的另外两个具体做法，是推进党在线组织化，以及培训青年储备。

不过，外界更关注的是国民党内部的团结问题，以及是否能派出最强棒参加2024年总统大选。对此，朱立伦在网络节目专访中承诺，一定会无私无我地推出2024年最强候选人，眼前目标是让国民党团结，打赢2022年九合一地方选举，“没有2022年就没有2024年”。

他并点名新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕、媒体人赵少康与前高雄市长韩国瑜，都是可能的2024年总统选举候选人。韩国瑜曾经在上一次总统大选中败选，之后又被高雄市民罢免了市长职务。对此，朱立伦以棒球比赛解释，投手有时在比赛中失利，但若能调整心态球路，就不能放弃他。