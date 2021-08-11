蔡英文：愿承担守护区域和平责任 台盼东亚区域构筑安全事务对话机制

今年4月，日美领袖峰会联合声明纳入台湾海峡和平与稳定的重要性；6月在英国召开“G7峰会”也提及台海和平与稳定的重要性。蔡英文认为，世界主要先进国家极为重视台海和平与稳定，充分证明破坏台海现状的并不是台湾。

台湾总统蔡英文日前以视讯方式接受日本《文艺春秋》月刊访问时表示，中国大陆近年在亚太区域显露出极大的企图心，给这个地区的和平与稳定带来非常大的不确定因素。日、美等国对台海关心程度越高，合作程度越强，大陆在包含军事活动等决策，就不得不更加慎重。

对于台海两岸军事实力差距日益扩大，她指出台湾因国防预算有限，将资源集中在提升不对称作战能力、提高国防自主；同时与周边国家的合作与对话也不可或缺，希望在东亚区域早日构筑安全事务的对话机制，台湾愿承担守护区域和平的责任。

今年4月，日美领袖峰会联合���明纳入台湾海峡和平与稳定的重要性；6月在英国召开“G7峰会”也提及台海和平与稳定的重要性。蔡英文认为，世界主要先进国家极为重视台海和平与稳定，充分证明破坏台海现状的并不是台湾。

对贸易伙伴与投资地点 台湾今后要更多元布局

她强调，台湾一贯立场是“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”。在拟定安全战略时，区域和平与繁荣绝对是重要考虑事项，也愿意努力提升自身的防卫力量。

谈及美国想将供应链与大陆经济进行“脱钩”，蔡英文表示，台湾也采取不将生产据点与市场过度依赖大陆的立场，考虑各种风险，要让贸易、投资能多元发展。虽然现在台湾有许多企业在大陆有生产据点，但今后要让贸易伙伴与投资地点更多元化布局。

日本和美国都想要强化半导体产业，积极招揽台湾半导体厂商去设厂。蔡英文说，这对台湾也有很大的利益。

她表示，日本在半导体制造装置及材料等特定领域，具有台湾所未有的优势，美国在生产领域也有非常高的技术力。台湾企业具有的优势如能与日本的强项及美国的优势相结合，得以彼此扮演互补而发展的角色，台湾企业的生产技术、研究开发必能更为精进。

蔡英文坦承台湾在5月19日提升警戒至第三级，也因全球性疫苗不足，发生采购的疫苗无法如期运抵的状况，许多民众受到非常大的影响，社会呈现出不安的情绪。但在政府与人民努力下，7月27日后状况较为稳定，警戒已降至第二级，盼努力恢复到疫情前的生活。

蔡英文5月26日曾指控大陆介入台湾与德国BNT公司间的疫苗采购，导致合约无法顺利签署。《文艺春秋》再度询问大陆是否仍继续介入？但她这次仅感谢日美协助提供疫苗，未正面答覆。

至于台产高端疫苗未做三期实验，甚至二期还没完全解盲即获得政府紧急使用授权引发争议，蔡英文表示，台湾扩大第二期临床实验的人数，采集更多数据，也采用“免疫桥接”的方式缩短认证时间，她注意到近来日本也在采取类似的作法。

虽然蔡英文表示，疫苗的供应已呈现稳定。不过，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中坦言“疫苗存量现在就很告急”，已经打完第一剂的人想接种第二剂的间隔时间可能必须再延长，8月底、9月初可能就会出现疫苗荒。

即使指挥中心已明言，能够完整打完两剂疫苗者不到100万人，高端疫苗可望补上这个空档，但截自昨天傍晚5时，全台意愿登记总人数1339万448人中，逾400万人非莫德纳疫苗不打。