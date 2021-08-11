遭大陆官媒批评后 港教协宣布解散

香港教育专业人员协会（教协）遭到中国大陆官媒连番点名批评后，昨天突然宣布解散。当地舆论认为，当局“整治”教协后，下一个目标将会是另一个民主派工会——香港职工会联盟。

香港教育局对教协解散一事不作评论，仅强调最新发展对教育局的工作绝无影响。

该局会继续与名副其实的教育专业团体通力合作，以及致力与前线校长和教师保持沟通并提供支援，携手促进敎育专业的长远及健康发展，做好培育年轻一代的工作。

教协会长冯伟华昨天在记者会上解释，近年香港社会经济、政治环境产生变化，令教协感受到巨大压力，虽然曾寻找延续教协的方法以维持运作，但看不见前景，无法化解危机，故理事会一致通过解散教协。

冯伟华形容，教协走过48年，如今画上句号是极大遗憾，这也是艰难、无奈和痛心的决定。

冯伟华表示，教协会立即停收新会员，已缴费续会的会员可安排获退款，并停止评论参与公共事务，也不会受理新的投诉个案，但会尽快完成现有个案。他特别感谢会员多年支持，“祝愿大家平安，并在各自的工作岗位上，继续为教育专业作出贡献”。

不少教协会员都对教协决定解散感到遗憾，指近来较为敢言的组织都逐一被打压或限制，已预料教协会解散，期望日后有其他教协会员再次组织工会。

香港另一个教师工会——教育工作者联会副主席邓飞接受《联合早报》访问时则表示，有关消息来得很突然，也对业界引以为戒。他指出，教协成立初期，标签是专业团体，但近年却不时以专业为名、行政治之实，在反国民教育、2014年占领运动，以及2019年反修例事件扮演一定的角色。

邓飞认为，展望未来，教师仍然可以评论社会议题，也可以反对或质疑政府某一个具体政策，但如果参与组织与教育专业不相关的行动就要小心。

教协创立于1973年，至今有48年历史，会员有9.5万人，是香港最大的教师工会。中国大陆官媒新华社和《人民日报》上月底分别狠批教协，指教协是必须铲除的“毒瘤”，必须彻查，必须依法清除。同日，香港教育局宣布全面终止与教协的工作关系，不再视其为教育专业团体。

依法“整治”教协后 下一目标或是职工盟

教协被大陆官媒炮轰后，近日曾出多招自救，包括退出两个涉外组织，成立工作组推动教师正面认识中国历史及国情等。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，教协解散的消息来得很突然。教协不久之前才做了一连串行动，包括退出职工盟、退出国际教育组织、成立中国历史文化小组等，令人觉得会有一段观望时间。教协昨天突然宣布解散的其中一个先兆，可能是有建制派人士日前在报章撰文，指要铲除香港乱源，对教协“除恶务尽”。

他指出，教协是香港最大的单一行业工会，历史悠久和资源雄厚；加上创办的司徒华生前与北京当局有不少交往，司徒华去世时甚至有建制派将他界定为爱国者。如果教协最终都落得解散的下场，可能会引发骨牌效应，加速其他民间组织解散的决定，令香港的公民社会被削弱。

香港时政杂志《东周刊》昨天报道，当局依法“整治”教协后，下一目标是职工盟。