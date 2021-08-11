中国政情

中国卫生部门要求地方政府 一现疫情即加快全员核酸检测

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月11日 5:00 AM

随着德尔塔病毒导致中国大陆冠病疫情反弹，首都北京市严格管控旅客从外地进京。图为旅客前天在北京火车站须出示绿色健康码才能出站。（彭博社）
随着德尔塔病毒导致中国大陆冠病疫情反弹，首都北京市严格管控旅客从外地进京。图为旅客前天在北京火车站须出示绿色健康码才能出站。（彭博社）

字体大小:

中国国家卫生部门昨天下达指示，要求各地方政府一旦出现冠病疫情，要加快完成全员核酸检测工作。中共北京市委书记蔡奇则强调要坚决阻断病毒传播渠道，筑牢中国首都疫情防控的安全屏障。

综合中新社、澎湃新闻等报道，中国国家卫生健康委员会昨天发布《关于进一步加强全员核酸检测组织管理工作的通知》，要求一旦出现疫情要立即启动应急响应，激活应急指挥体系。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容