中国政情 中国卫生部门要求地方政府 一现疫情即加快全员核酸检测 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月11日 5:00 AM 随着德尔塔病毒导致中国大陆冠病疫情反弹，首都北京市严格管控旅客从外地进京。图为旅客前天在北京火车站须出示绿色健康码才能出站。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 中国国家卫生部门昨天下达指示，要求各地方政府一旦出现冠病疫情，要加快完成全员核酸检测工作。中共北京市委书记蔡奇则强调要坚决阻断病毒传播渠道，筑牢中国首都疫情防控的安全屏障。综合中新社、澎湃新闻等报道，中国国家卫生健康委员会昨天发布《关于进一步加强全员核酸检测组织管理工作的通知》，要求一旦出现疫情要立即启动应急响应，激活应急指挥体系。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 德尔塔病毒株 确诊人数 封闭式管理 中国冠病疫情 全员核酸检测 与冠病共处 清零 冠状病毒19 料取代吉林担任市政协主席 魏小东出任北京市政协党组书记 北移象群 安全南返