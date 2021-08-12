中加司法博弈持续升级 加国商人斯帕弗判11年徒刑驱逐出境

中国法院以非法提供国家秘密等罪对加拿大商人斯帕弗判处11年徒刑，没收财产约1万余元，并驱逐出境。学者认为，中国司法判决左右孟晚舟案结果的空间不大，但仍有可能在加拿大司法部长做出最终裁决时出现逆转。

华为高管孟晚舟案审理步入尾声之际，中国与加拿大的司法博弈持续升级。继前天维持对加拿大籍毒贩死刑判决后，中国法院昨天又对一名加拿大商人判处11年徒刑并驱逐出境。受访学者认为，中国司法判决左右孟晚舟案结果的空间不大，但可能在加拿大司法部长做最终裁决时出现逆转。

辽宁省丹东市中级法院昨天以境外刺探、非法提供国家秘密罪为由，判处加拿大商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）11年徒刑、没收个人财产5万元人民币（约1万零480新元），并驱逐出境。

斯帕弗此前在中国与朝鲜边境开设旅游公司。2018年12月10日，他和加拿大原外交官康明凯（Michael Kovrig）都因“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”被捕。在此10天前，加拿大应美国政府司法互助要求逮捕了在温哥华转机的孟晚舟，外界因而把对上述两名加拿大人的逮捕，视为中国政府的报复行动。

斯帕弗和康明凯今年3月分别在丹东和北京闭门受审。斯帕弗判决昨天出炉后，加拿大总理特鲁多第一时间回应，指判决“完全不能接受和不公正”。他也强调，加拿大的首要任务仍是确保斯帕弗和康明凯被释放。

加驻华大使谴责司法程序不公平也不透明

包括美国、日本和德国在内的25个国家驻华外交官，昨天前往加拿大驻华大使馆声援加拿大。加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）在丹东听取判决后受访，谴责司法程序“既不公平，也不透明”。

此前一天，辽宁省高级法院对另一名加拿大籍被告谢伦伯格（Robert Schellenberg）走私毒品案进行二审宣判，维持死刑原判。至此，三起被视为与孟晚舟案有关联的司法案件中已有两起宣判，康明凯案的宣判时间仍未确定。

尽管中国方面坚称上述案件与孟晚舟引渡案无关，但由于孟晚舟案上周进入首次判决前的最后一轮庭审，斯帕弗被驱逐出境的时间又尚未公布，有分析认为北京试图以此影响孟晚舟案判决。如果孟晚舟不被引渡，北京可能尽早将斯帕弗遣返加拿大。

香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨接受《联合早报》访问时指出，美籍华人吴弘达曾在1995年因间谍罪被判刑15年，但两个月后就被驱逐出境，说明这样的操作并非没有先例。不过，中国能否以此和加拿大讨价还价，还要打个问号。

王江雨从目前的庭审分析，加拿大法官倾向于做出对孟晚舟不利的判决，加拿大政府无法影响法官判决，只有当二审宣判后、司法部长做最终裁决时，才会将政治影响纳入考量。“但无论怎么判，加拿大都是最大输家；它要么面对中国的猛烈报复，要么面对国内和美国的政治压力。”

学者：中国不太可能随孟案改判决以免贻人口实

在美国已经对华为实施制裁的情况下，王江雨认为，引渡孟晚舟对美国的实际意义并不大，最理想的局面是加拿大和美国达成共识，决定不引渡孟晚舟，这不仅能令加拿大免遭中国制裁，也有利于本国公民在华案件。

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河受访时预计，随着中加两国的司法博弈接近尾声，康明凯案可能不久后会宣判。不过，由于中国已经表明上述案件与孟晚舟案无关，不太可能因孟晚舟案结果而更改判决，以免被西方社会握实“人质外交”的把柄。

（记者是《联合早报》上海特派员）